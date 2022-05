Boom, GionnyScandal: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Boom’, il nuovo singolo di GionnyScandal. Il brano esce venerdì 27 maggio 2022 in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali.

Scritto insieme a Eddy de ‘Il Pagante’ in un pomeriggio in studio, il brano potrebbe essere uno dei primi tormentoni dell’estate 2022. Un inno di speranza per tornare a cantare e ballare senza alcuna preoccupazione.

