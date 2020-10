Vergo è un cantante che fa parte della categoria degli Over, guidata da Mika a X Factor 2020. Il cantante ha proposto il suo inedito, Bomba, durante la prima puntata del talent show, in onda giovedì 29 ottobre 2020. Aveva già anticipato parte del pezzo durante i casting del talent show che lo hanno portato, poi, ai live del programma.

Giuseppe Piscitello ha 29 anni ed è nato a Palermo, ma si è trasferito a Milano per inseguire il sogno della musica: di giorno è un portinaio, di notte fa il producer. Ad X Factor ha conquistato i 4 sì dei giudici con il suo inedito Bomba. Mika, è rimasto colpito: “Hai il senso di una canzone pop, che funziona e che arriva”.

Vergo, Bomba, Testo

L’estate è un brivido ma

Non ti muovi, non ti muovi

Chissà cosa ne sarà

Dale, amunì, dale, amunì

Dai mostrati per me, segreti nella balè yeah

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba, le catene si sciolgono, bomb

L’onda ci sta dicendo

Balla, le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Mi figuri tra la gente

Ma non sei quello di sempre

Siamo degli stessi gusti

Ci sta, vita, ci sta

Uno sguardo ci prende

Libe-libe-libera babe

Me ne frego dei giudizi

Ci sta, vita, ci sta

Bomba, le catene si sciolgono, bomb

L’onda ci sta dicendo

Balla, le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Non farti indietro ma-ma-mai

L’estate è un brivido ma

Non ti muovi, non ti muovi

L’occhio lo desidera

Dale, amunì, dale, amunì

Ricordati chi sei, un bacio nella balè yeah

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba, le catene si sciolgono, bomb

L’onda ci sta dicendo

Balla, le catene si sciolgono, bomb

Non farti indietro ma-ma-mai

Bomba, ya ya ya ya ya ya ya ya

L’onda, l’onda, l’onda eh

Balla, ya ya ya ya ya ya ya ya

Non farti, non farti indietro mai