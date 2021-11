Bohemian Rhapsody andrà in onda su Rai 1, stasera, 24 novembre, in occasione dell’anniversario dei trent’anni dalla morte di Freddie Mercury, avvenuta nel 1991.

La pellicola è un dramma musicale biografico, rilasciata nel 2018 e diretta da Bryan Singer. Alla sceneggiatura ha collaborato Anthony McCarten e il film è stato prodotto da Graham King e dal manager dei Queen Jim Beach.

Racconta la storia della vita di Freddie Mercury, il cantante del gruppo musicale rock britannico Queen, dalla formazione della band fino alla loro esibizione al Live Aid del 1985 allo stadio originale di Wembley. Rami Malek ha vestito i panni del cantante della band, Freddie Mercury, mentre Brian May e Roger Taylor sono stati anche consulenti nel film. Nonostante abbia diviso la critica, il film è stato un grande successo, incassando oltre 911 milioni di dollari in tutto il mondo. Basti pensare che il budget per la pellicola era di 50 milioni…

Un album ufficiale della colonna sonora è stato pubblicato da Hollywood Records e Virgin EMI Records il 19 ottobre 2018. Ovviamente contiene diversi successi dei Queen e 11 registrazioni inedite, tra cui cinque tracce della loro esibizione Live Aid di 21 minuti (del luglio 1985), che non erano mai stati rilasciati prima in forma audio. Anche per la soundtrack il riscontro di vendite fu altissimo: risultà essere il sesto album più venduto del 2019.

Quando venne pubblicata, la colonna sonora ha debuttato al numero 22 della Billboard 200 degli Stati Uniti. Nella sua seconda settimana, è salita al numero 3 sia nella Billboard 200 che nella classifica ufficiale degli album del Regno Unito, mentre The Platinum Collection dei Queen è entrata nella top 10 di Billboard 200 nella stessa settimana. Per la prima volta i Queen avevano due dischi nella top ten americana. Alla fine ha raggiunto la seconda posizione.

A seguire la soundtrack ufficiale con tutte le canzoni presenti nel film e, a seguire, lo streaming di Bohemian Rhapsody:

1. “20th Century Fox Fanfare”

2. “Somebody to Love”

3. “Doing All Right… Revisited”

4. “Keep Yourself Alive” (Live at the Rainbow Theatre, London, Sunday 31 March 1974)

5. “Killer Queen”

6. “Fat Bottomed Girls” (Live at Pavillon de Paris, France, 1979/Pitch Correction)

7. “Bohemian Rhapsody” Mercury A Night at the Opera (1975) 8. “Now I’m Here” (Live at Hammersmith Odeon, London, Wednesday 24 December 1975)

9. “Crazy Little Thing Called Love”

10. “Love of My Life”

11. “We Will Rock You”

12. “Another One Bites the Dust” J

13. “I Want to Break Free”

14. “Under Pressure” (Featuring David Bowie)

15. “Who Wants to Live Forever”

16. “Bohemian Rhapsody”

17. “Radio Ga Ga” (Live Aid, Wembley Stadium, London, Saturday 13 July 1985)

18. “Ay-Oh” (Live Aid, Wembley Stadium, London, Saturday 13 July 1985)

19. “Hammer to Fall” (Live Aid, Wembley Stadium, London, Saturday 13 July 1985)

20. “We Are the Champions” (Live Aid, Wembley Stadium, London, Saturday 13 July 1985)

21. “Don’t Stop Me Now… Revisited”

22. “The Show Must Go On”