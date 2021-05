A partire dal 29 gennaio 2021, i Blitzers sono stati svelati, uno dopo uno, al grande pubblico. La prima persona a essere presentata è stata Woo Ju il 29 di quel mese. Pochi giorni dopo, il 2 febbraio è stata la volta di Sya, precedentemente nota come Jun Young. Il 5 febbraio, Jin Hwa è stata la terza persona ad essere presentata a cui, il 9 febbraio, è stato seguito da Lutan. La quinta persona ad essere presentata è stata Juhan il 12 febbraio. Poi ecco Go_U, precedentemente noto come Junho, il sesto membro del gruppo. L’ultimo componente ad essere reintrodotto è stato Chris il 19 febbraio scorso.

Il 24 marzo, attraverso i loro account ufficiali sui social media, è stato annunciato che il gruppo avrebbe debuttato a maggio con il loro Ep di debutto, intitolato “Check-in“.

Questa la tracklist del loro esordio:

” Blitz” (Next Level Remix)”

“Check-In”

“Breathe Again”

“Ocean Blue”

“Dream Pilot”

“Drawing Paper (도화지)”

Questo il loro account ufficiale Instagram.

Ovviamente, la mente riporta al grande pubblico il successo ottenuto dall’altra band Kpop dei record, i BTS.

Per curiosità, a fine aprile, i BTS hanno annunciato l’uscita del loro secondo singolo in lingua inglese, chiamato “Butter“, che uscirà il 21 maggio. Secondo un comunicato stampa, la canzone è una “traccia dance pop ricca del fascino armonioso ma carismatico dei BTS .

La boyband è diventata il ​​primo gruppo pop coreano ad essere nominato ai Grammy Awards per la migliore performance di gruppo / duo pop. Il mese scorso, hanno parlato a Usa Today della loro storica nomination per il loro successo in lingua inglese in cima alle classifiche, “Dynamite“.

“Stiamo ancora cercando di realizzarlo. Ma sappiamo che questo è un grande onore e ne siamo profondamente grati. Stiamo facendo del nostro meglio per offrire una grande prestazione per restituire tutto il supporto che abbiamo ricevuto dai nostri fan”

E in molti si stanno chiedendo: i Blitzers otterranno lo stesso successo dei BTS?