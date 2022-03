Tra i concorrenti della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, reality show attualmente in onda su Canale 5 ogni lunedì e giovedì sera, c’è anche Blind, rapper che ha partecipato all’edizione 2020 di X Factor, arrivando fino alla serata finale.

Blind è il nome d’arte di Franco Rujan, rapper 22enne proveniente da Perugia.

Il suo percorso nella quattordicesima edizione di X Factor iniziò, ovviamente, con le Audizioni, durante le quali presentò la sua canzone Cuore Nero. Ai Bootcamp, il rapper si esibì con un altro suo inedito, dal titolo Cicatrici. Nella Last Call, Blind fu scelto da Emma per la sua categoria (Uomini 16-24), arrivando, quindi, fino ai Live Show.

Il singolo Cuore Nero, pubblicato nell’ottobre 2020 e contenuto nell’EP omonimo, al momento, è il suo maggior successo commerciale, avendo raggiunto il secondo posto nella classifica Fimi riguardante i singoli e ottenuto la certificazione di Disco di Platino.

Nel corso della sua carriera, Blind ha anche pubblicato i singoli Cicatrici, Affari Tuoi, Promettimi (con Guè e Nicola Siciliano), Non cambi mai (singolo di Mameli), Triste (in collaborazione con Giaime) e Popolari.

Prima di prendere parte a L’Isola dei Famosi, Blind era in procinto di partecipare alla prima edizione di Una voce per San Marino, la manifestazione musicale che mette in palio un posto per l’Eurovision Song Contest in rappresentanza della Repubblica del Titano. Blind si è successivamente ritirato dalla competizione per motivi di salute.

Il suo ultimo singolo è Non mi perdo più, uscito lo scorso 21 gennaio.

Nel corso della terza puntata dell’Isola, Blind ha parlato del suo passato difficile, nella fattispecie della sua dipendenza dalle droghe dalla quale ne è uscito grazie al supporto della sua fidanzata Greta:

A 15 anni è iniziato il periodo più brutto, quello con la droga. Ci conosciamo da sempre, poi ci siamo rivisti al suo diciottesimo compleanno e ci siamo ritrovati. Lei mi ha detto: se vuoi stare con me devi mollare tutto. Sono molto fiero di quello che ho fatto, non era facile uscire da quella situazione. Io sono riuscito anche a portare a casa un disco di platino a 22 anni e sono felice di questo (dichiarazioni raccolte da TgCom24).

Blind ha raccontato la sua storia nel libro Cicatrici, pubblicato nel 2021.