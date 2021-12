Blanco sarà tra i prossimi protagonisti del Festival di Sanremo 2022, in coppia con Mahamood con il brano “Brividi“. Per lui sarà il debutto sul palco del Teatro Ariston dopo il successo ottenuto dai suoi singoli e del suo disco d’esordio “Blu Celeste”. Si affiancherà al vincitore dell’edizione 2019 con “Soldi”. E poco dopo partirà anche il tour “Blu Celeste” con una serie di concerti annunciati nelle scorse ore.

A partire da domenica 3 aprile 2022, partirà il suo primo tour che lo vedrà protagonista nella primavera 2022. Prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, la prima avventura live di Blanco lo porterà ad esibirsi in otto show nei maggiori club italiani.

Ecco, a seguire, le prima date e città dei live di Blanco previsti nella primavera 2022:

Padova (Geox, 3 aprile), toccando poi Milano (Fabrique, 6 aprile), Roma (Atlantico, 10 aprile), Torino (Teatro Concordia, 13 aprile), Firenze (Tuscany Hall, 4 maggio), Bologna (Estragon, 8 maggio), Brescia (Morato, 13 maggio), Napoli (Casa della musica, 19 maggio).

All’anagrafe Riccardo Fabbriconi, classe 2003, Blanco sta gradualmente disvelando le sfaccettature del proprio progetto con uno stile e linee melodiche accattivanti, cantate con aggressività e emotività dell’adolescenza.

Con “Belladonna” (adieu), “Notti in Bianco” e “Ladro di Fiori” il giovane cantautore è diventato conosciuto al grande pubblico grazie alla collaborazione con MACE e Salmo per il singolo “La Canzone Nostra” canzone che ha dominato per sette settimane la classifica Fimi/GfK. Sul palco porterà tutta la sua attitudine punk, cruda e provocatoria e il romanticismo, tipico della sua giovane età, presentando live tutte i suoi più grandi successi e il suo album d’esordio, “Blu Celeste”, certificato doppio disco di platino con oltre 370 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 160 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Con 27 dischi di platino e 7 dischi d’oro, Blanco è il più giovane artista italiano ad aver posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify.