Blanco, San Siro e Olimpico: concerti negli Stadi nel 2023

Blanco ha annunciato gli attesi concerti negli Stadi per il 2023. Il cantante si esibirà a San Siro e allo Stadio Olimpico, per (almeno) due date, presumibilmente nell’estate prossima. Lo stesso artista, in queste ore, via Instagram Stories, ha pubblicato un breve video mentre -con lo spray- scrive San Siro e Olimpico 2023 su una parete bianca. L’ennesima conferma di successo per l’artista dei record, in grado di conquistare il primo posto a Sanremo 2022 con il brano “Brividi” insieme a Mahmood e in gara, mesi dopo, all’Eurovision Song Contest. Il suo disco di debutto, Blu Celeste, ha conquistato 6 dischi di platino, ad oggi.

Vi terremo aggiornati sulle prevendite dei biglietti di Blanco, non appena saranno annunciate.

Nei mesi scorsi, Blanco ha poi ottenuto sold out nei club e anche nei festival estivi. Ecco le date:

Calendario club aprile/maggio 2022:

Domenica 3 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX SOLD OUT

Lunedì 4 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX SOLD OUT

Mercoledì 6 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Giovedì 7 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Domenica 10 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Lunedì 11 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Mercoledì 13 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Giovedì 14 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Mercoledì 4 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Giovedì 5 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Giovedì 19 MAGGIO 2022 – NAPOLI, CASA DELLA MUSICA SOLD OUT

Domenica 22 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT

Lunedì 23 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT

Venerdì 27 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT

Sabato 28 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT

Calendario concerti estate 2022

Sabato 18 GIUGNO 2022 – LOCARNO, CONNECTION FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 24 GIUGNO 2022 – GENOVA, GOA BOA_THE NEXT DAY SOLD OUT

Sabato 2 LUGLIO 2022 – PAESTUM (SA), MaCo FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 8 LUGLIO 2022 – FERRARA, SUMMER VIBEZ FESTIVAL SOLD OUT

Sabato 9 LUGLIO 2022 – ALBA (CN), COLLISIONI FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 15 LUGLIO 2022 – UDINE, VILLA MANIN SOLD OUT

Domenica 17 LUGLIO 2022 – L’AQUILA, PINEWOOD FESTIVAL SOLD OUT

Giovedì 21 LUGLIO 2022 – LUCCA SUMMER FESTIVAL – MURA DI LUCCA SOLD OUT

Sabato 23 LUGLIO 2022 – SERVIGLIANO (FM), NOSOUND FEST SOLD OUT

Mercoledì 27 LUGLIO 2022 – ROMA, ROCK IN ROMA SOLD OUT

Giovedì 28 LUGLIO 2022 – ROMA, ROCK IN ROMA SOLD OUT

Sabato 30 LUGLIO 2022 – CATANIA, VILLA BELLINI SOLD OUT

Domenica 31 LUGLIO 2022 – CATANIA, VILLA BELLINI SOLD OUT

Mercoledì 3 AGOSTO 2022 – MATERA, SONIC PARK MATERA SOLD OUT

Giovedì 4 AGOSTO 2022 – GALLIPOLI (LE), PARCO GONDAR SOLD OUT

Sabato 6 AGOSTO 2022 – CATTOLICA (RN), ARENA DELLA REGINA SOLD OUT

Venerdì 12 AGOSTO 2022 – OLBIA, RED VALLEY FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 16 SETTEMBRE 2022 – MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO SOLD OUT

Sabato 17 SETTEMBRE 2022 – MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO SOLD OUT