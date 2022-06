Don’t you worry è il nuovo singolo dei Black Eyed Peas, che vede la partecipazione di Shakira e David Guetta. Il nuovo singolo del gruppo formato dai componenti storici will.i.am, apl.de.ap e Taboo e dalla cantante J. Rey Soul è la più alta nuova entrata, questa settimana, per quanto riguarda la classifica EarOne Airplay Radio.

Il video ufficiale del singolo, inoltre, ad una sola settimana dalla pubblicazione, conta già oltre 13 milioni di visualizzazioni su Youtube,

Quest’estate, i Black Eyed Peas si esibiranno anche in Italia, giovedì 28 luglio 2022 a Catania in occasione del Wave Summer Music (Villa Bellini). I biglietti sono disponibili su Vivo Concerti.

Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta – Don’t you worry: significato canzone

È molto semplice comprendere il testo di Don’t you worry, una canzone super-ottimista che invita chi l’ascolta a non preoccuparsi e a godersi la vita perché tutto andrà bene.

Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta – Don’t you worry: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare il singolo e per vedere il video ufficiale.

Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta – Don’t you worry: testo

Don’t you worry

Don’t you worry ‘bout a thing

‘Cause everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be alright

So don’t you worry

Don’t you worry ‘bout a thing

‘Cause everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be alright.

It’s gon’ be al-, be alright, thumbs up vibe

Ready for the night, lit like a light

‘Bout to take a flight, get higher than a kite

Floatin’ on the sky, look mama, I can fly

I feel so alive, I’ma live my best life

Do just, do just what I like

Get that, get that, get that press

I was down now I (rise up)

Head up and my (eyes up)

I keep getting (wiser)

Then I realize (that everything will be).

Okay, okay

This is how we do it, baby, this is what we say

Eso es lo que tú y yo vamos a hacer.

Don’t you worry

Don’t you worry ‘bout a thing

‘Cause everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be alright

So don’t you worry

Don’t you worry about a thing

‘Cause everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be alright.

(It’s gon’ be, on’ be okay)

Work hard, play hard, that’s the only way

I’ma live my life like everyday’s a holiday

Time to celebrate, time to elevate

Hold up, wait

Tres, cuatro, cinco, seis

Take it to the top, top, top, like,

We don’t stop, stop, keep on movin’ makin’ moves

Take a shot, shot, take a shot, take a few

We gon’ keep on doin’ what we do

(‘Cause everyday will be).

Okay, okay

This is how we do it, baby, this is what we say

Eso es lo que tú y yo vamos a hacer.

Don’t you worry

Don’t you worry ‘bout a thing

‘Cause everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be alright

So don’t you worry

Don’t you worry ‘bout a thing

‘Cause everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be alright.

Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta – Don’t you worry: traduzione

Non ti preoccupare

Non preoccuparti di niente

‘Perché tutto andrà bene

Tutto andrà bene

Quindi non ti preoccupare

Non preoccuparti di niente

‘Perché tutto andrà bene

Tutto andrà bene.

Andrà tutto bene, andrà tutto bene, pollici in su

Pronto per la notte, illuminato come una luce

‘Sto per prendere un volo, andare più in alto di un aquilone

Fluttuando nel cielo, guarda mamma, posso volare

Mi sento così vivo, vivrò la mia vita migliore

Faccio solo, faccio solo quello che mi piace

Prendi quella, prendi quella, prendi quella stampa

Ero giù, ora (mi alzo)

Testa in su e i miei (occhi in alto)

Continuo a diventare (più saggio)

Poi mi rendo conto (che tutto sarà).

Ok, ok

È così che lo facciamo, baby, questo è ciò che diciamo

È quello che faremo io e te.

Non ti preoccupare

Non preoccuparti di niente

‘Perché tutto andrà bene

Tutto andrà bene

Quindi non ti preoccupare

Non preoccuparti di niente

‘Perché tutto andrà bene

Tutto andrà bene.

(Andrà, andrà tutto bene)

Lavora duro, gioca duro, questo è l’unico modo

Vivrò la mia vita come se ogni giorno fosse una vacanza

Tempo per festeggiare, tempo per elevarsi

Resisti, aspetta

Tre, quattro, cinque, sei

Portalo in alto, in alto, in alto come

Non ci fermiamo, non ci fermiamo, continuiamo a muoverci facendo movimenti

Fatti uno shottino, uno shottino, fatti uno shottino, prendine un po’

Continueremo a fare quello che facciamo

(Perché ogni giorno sarà).

Ok, ok

È così che lo facciamo, baby, questo è ciò che diciamo

È quello che faremo io e te.

Non ti preoccupare

Non preoccuparti di niente

‘Perché tutto andrà bene

Tutto andrà bene

Quindi non ti preoccupare

Non preoccuparti di niente

‘Perché tutto andrà bene

Tutto andrà bene.