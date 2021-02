Billie Eilish ha ottenuto un ordine restrittivo temporaneo contro un uomo, accusato di averle inviato minacce di morte. Secondo quanto dichiarato, la persona accusata le avrebbe fatto il segno di tagliarle la gola mentre la guardava entrare e uscire di casa.

Nelle scorse ore, un giudice di Los Angeles ha concesso a Billie Eilish un’ordinanza restrittiva temporanea contro un uomo accusato di molestare la pop star fuori dalla casa della sua famiglia e di averle inviato anche una lettera contenente una minaccia di morte.

“Non puoi ottenere ciò che vuoi, a meno che ciò che vuoi non sia morire per me. Morirai. Per cosa stai morendo?”