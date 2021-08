Billie Eilish ha pubblicato il suo nuovo disco disco, Happier than ever, il 30 luglio scorso. Un album molto atteso, con l’aspettativa di confermare i grandi numeri dell’esordio con “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, rilasciato nel 2019. Anticipato dai singoli “My Future”, “Therefore I Am”, “Your Power”, “Lost Cause” e “NDA”, ecco i primi numeri legati alle vendite e al debutto nelle classifiche.

Partiamo dagli Usa, Billie Eilish ha scalzato The Kid LAROI dal primo posto nella Billboard 200, segnando il suo secondo album al n. 1 in classifica con Happier Than Ever. Secondo i dati, il disco ha conquistato la vetta grazie a 238.000 unità negli Stati Uniti, nella sola prima settimana, secondo MRC Data. E’ il quinto miglior risultato del 2021 per unità di album. Sour di Olivia Rodrigo è in cima alla lista, dopo essere stato al primo posto con 295.000 unità a giugno.

E negli altri Paesi? Billie Eilish può vantare ottimi riscontri. In Italia il disco ha debuttato alla numero 1, spodestando tutti. Prima posizione conquistata anche in Belgio, Francia, Germania, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Scozia e Regno Unito. Solo in Giappone ha raggiunto la quindicesima posizione.

Billie Eilish, le dichiarazioni della cantante su “Happier than ever”

Nel giorno del rilascio del disco, Billie Eilish ha condiviso un lungo messaggio sui social, raccontando le emozioni nel rendere finalmente realtà il suo secondo progetto discografico e ringraziando il sostegno avuto fino ad oggi: