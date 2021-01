Bianca Guaccero presto cantante. Dopo aver collaborato nel 2017 con Fabrizio Moro nel brano È più forte l’amore, contenuta nell’album del cantautore Pace, la conduttrice ed attrice pugliese è in procinto di pubblicare il suo primo disco. Durante la puntata di oggi di Detto Fatto, lo show del pomeriggio di Rai 2 che presenta dal 2018, Bianca Guaccero ha rivelato:

Sto producendo un album di inediti. È un diario della mia vita, le canzoni le ha scritte un mio amico, Raffaello di Pietro, un cantautore che ha scritto per Andrea Bocelli, Alex Baroni e Gigi D’Alessio. Ho iniziato a registrare questi brani già 15 anni fa, una raccolta di canzoni che mi sono tenuta nel cassetto e non ho mai fatto ascoltare a nessuno. Ho sempre cantato a teatro e in televisione, mai per un disco. Questa volta voglio farmi il regalo dei 40 anni.

Nello spazio dedicato ai cantanti esclusi dal Festival di Sanremo, Bianca Guaccero ha rivelato a Jonathan Kardashian, nel cast fisso della trasmissione, che non escluderebbe un’eventuale partecipazione al Festival di Sanremo:

Se un domani dovessi avere un brano tra le mani da presentare al Festival, non mi negherò la possibilità di provarci.

Non si conoscono ulteriori dettagli sul primo lavoro ufficiale in studio di Bianca Guaccero, che nel 2012 ha pubblicato un singolo con lo pseudonimo BG (le sue iniziali), Look Into Myself, scritta anch’essa da Raffaello Di Pietro. C’è da pensare, tuttavia, che l’album verrà pubblicato nel 2021, anno in cui la showgirl soffierà la quarantesima candelina. Anzi, proprio venerdì prossimo sarà il compleanno di Bianca Guaccero, che a sorpresa potrebbe rilasciare qualche dettaglio in più sulla sua “nuova” carriera da cantante!