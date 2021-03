Alcuni malviventi hanno preso di mira tre depositi dell’artista pluripremiata Beyoncé saccheggiandoli nell’area di Los Angeles e rubando abiti, borse di lusso e altri gadget costosissimi. Il bottino dei malviventi è di un milione di dollari. La polizia sta indagando sull’increscioso episodio ma al momento nessun arresto è stato portato a termine dalle forze dell’ordine.

Come scrive il portale statunitense di gossip Tmz, i ladri si sarebbero introdotti per ben due volte agli inizi di marzo nei depositi affittati dalla società di produzione della diva americana, la Parkwood Entertainment.

Due settimane fa Beyoncé, alla 63esima edizione dei Grammy Awards, l’equivalente degli Oscar della musica, ha portato a casa quattro premi che le hanno fatto conquistare il record come artista donna più premiata nella storia dei Grammy, con ben 28 statuette. Sempre nel corso della stessa serata, Taylor Swift è diventata la prima donna a vincere per tre volte il premio Album of the Year, un’impresa riuscita in precedenza solo ad altri tre artisti: Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon. Molto bene anche Billie Eilish, che ha ottenuto il premio finale della serata, Record of the Year, per “Everything I Wanted”. La cantante, nel ringraziare, dichiarato che “Savage” della rapper statunitense Megan Thee Stallion avrebbe invece dovuto vincere al suo posto.

Alcune settimane fa, precisamente nel mese di gennaio, era successa la stessa cosa a un deposito di proprietà della collega Miley Cyrus, ex Hannah Montana del celebre telefilm Disney. Proprio qualche giorno fa l’artista ha scritto una lettera al suo alter ego in occasione dei quindici anni di vita del personaggio che l’ha portata alla fama planetaria, prima di abbracciare un look molto più trasgressivo da quando ha deciso di percorrere la carriera nei panni di se stessa con singoli del calibro di Wrecking ball.

Foto: account Instagram Beyoncé