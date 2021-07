Dal 12 luglio, è disponibile il video di BeVo TuTTa La NoTTe, il nuovo singolo di Alfa, rapper e cantautore genovese principalmente conosciuto per i singoli Cin Cin, TeStA Tra Le NuVoLe pT. 2, SuL Più BeLLo, SaN LoREnZo, che vede la partecipazione di Annalisa, per il mixtape Before Wanderlust e per l’album N O R D, pubblicato lo scorso 14 maggio.

BeVo TuTTa La NoTTe vede la partecipazione di Drast degli Psicologi, anche produttore del brano, e del rapper genovese Olly. Il video, diretto da MAXII STUDIO, è stato girato durante una festa durante realmente una notte intera ed è una celebrazione per il ritorno alla normalità che stiamo vivendo quest’estate. La canzone è stata scritta da Alfa, con Drast e Olly, durante il periodo della quarantena.

Nel corso di quest’estate, inoltre, Alfa si esibirà in un’unica data live, il 21 agosto, giorno del suo compleanno, all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD), per il concerto-evento Buon compleanno ALFA.

Di seguito, trovate il testo di BeVo TuTTa La NoTTe. Cliccando qui, potete vedere il video.

Alfa – BeVo TuTTa La NoTTe: il testo

Per te non esco di casa e non chiudo gli occhi la notte

Eppure nella vita ne ho conosciute di stron*e

Mi fai paura tu, non mi spaventa più la morte

Perché siamo uno sbaglio che ho già fatto troppe volte

Prima gridi e poi lo facciamo tutta la notte

Tutta la notte, tutta la notte

L’alcol non le lava le nostre coscienze sporche

Tutta la notte, bevo tutta la notte.

Bevo tutta la notte

E torno rovesciato dopo il tour dentro al mio hotel

Se ho in corpo qualche cocktail

Non sarei problematico e pure il tuo nuovo tipo

Non mi starebbe sul caz*o, anzi, mi starеbbe simpatico

Ma vomito, chе il solito è più alcolico del solito

E ti ho presa seriamente, forse anche una seria mente

Ma non trovo uno psicologo

Che mi tolga te dalla testa, dalla testa

Questa mi parla degli esami che dà

Che non le piace esser figlia di papà

Che si vorrebbe trasferire a Montmartre

Capisco solamente bla bla bla bla bla.

Per te non esco di casa e non chiudo gli occhi la notte

Eppure nella vita ne ho conosciute di stron*e

Mi fai paura tu, non mi spaventa più la morte

Perché siamo uno sbaglio che ho già fatto troppe volte

Prima gridi e poi lo facciamo tutta la notte

Tutta la notte, tutta la notte

L’alcol non le lava le nostre coscienze sporche

Tutta la notte, bevo tutta la notte.

Voglio girare il mondo

Trovarti per sbaglio come Cristoforo Colombo

Un bello sbaglio, in fondo

Farlo tutta la notte, farlo pure di giorno

Farlo finché la notte si confonde con il giorno

E per me sei tutta un segreto, non so come tenerti

Io sono un libro aperto, dimmi perché tentenni

Fammi un segnale o schizzo male, come Jek Benetti

A volte sei più fredda del ghiaccio del Jack sui denti

E tanti baci e abbracci non fan per te

Tantomeno i diamanti da Fabergé

Se brasco come Donnie, tu sai perché

Non mi fai problemi, capisci i miei problemi.

Per te non esco di casa e non chiudo gli occhi la notte

Eppure nella vita ne ho conosciute di stron*e

Mi fai paura tu, non mi spaventa più la morte

Perché siamo uno sbaglio che ho già fatto troppe volte

Prima gridi e poi lo facciamo tutta la notte

Tutta la notte, tutta la notte

L’alcol non le lava le nostre coscienze sporche

Tutta la notte, bevo tutta la notte.

Prima gridi e poi lo facciamo tutta la notte

Tutta la notte, tutta la notte

L’alcol non le lava le nostre coscienze sporche

Tutta la notte, bevo tutta la notte.