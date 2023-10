Baby Gang feat. Simba La Rue e J Lord hanno rilasciato il brano Bentley nella sezione “New Music Friday”. La canzone è presente nel disco “Innocente” che ospita, al suo interno. prestigiose collaborazioni con grandi artisti della scena italiana: Guè, Emis Killa, Rondodasosa, Baby K, Ghali e Lazza a cui vanno ad unirsi anche la stella francese Lacrim e il rapper albanese Elai.

14 i nuovi brani pronti per consolidare il successo: una varietà di produzioni (2nd Roof, Drillionaire, FT Kings, Arena Ettore e Bobo, curatore artistico di tutto il progetto) sondano sonorità differenti e ricche di influenze che sottolineano le molteplici appartenenze culturali di Baby Gang, dove il rapper di Lecco gioca con la propria versatilità anche linguistica uscendone sempre vincitore.

Qui sotto potete ascoltare il brano e leggere il testo del pezzo.

Baby Gang feat. Simba La Rue e J Lord, Bentley, Testo della canzone

Fais Belek, y’a Bobo à la prod

Vengo dal bando, sogno una Bentley

Non spendo i miei soldi in cazzate, puttane e gioielli

Uagliò, scinne abbascio, scendi, pigli schiaffi, credimi

Facevo rapine ai sedici, benestante ai venti

Cambio appartamento, Milano, moda in centro

Mi sento nato ricco, mi sento molto meglio

Non fare quello G con me, finisce che ti penti

Non fare quello G con me, ti riempion di proiettili

Noi siamo troppo real per questa scena in Ita (Pow, pow, pow)

Giro con una sporca, non ho più un’arma pulita

Sto sopra una Bentley con a bordo la tua tipa

Col culo a mandolino e la faccia da bambolina (Ah)

O gasolina (Ah), shake it, shake it, sono uscito più fresco di prima (Ah)

Shake it, shake it, quanto ho guadagnato? Centomila (Ah)

Solamente perché ti ho insultato in una rima (Brr) prima (Brr)

Ora (Pow) banconote viola in mezz’ora

Se mi gira il cazzo, lui non suona (No)

Piscio Jack Daniel Miel, fratello, dentro la tua zona (Pshh)

‘Sti rapper sono tutti quanti, sì, senza parola

Tu hai comprato il Rolex, io una nuova pistola (Pow, pow)

Da mettere in culo a ‘sti mezzi uomini che ora

Parlano di strada, ma l’hanno vista solo sui social

Quando facevo la strada, tu eri ancora a scuola (Piccolo)

Isse se sente mob, i’ me sento deep

Iddu se sente Meek, i’ me sento a mille

Ce piace ‘a sporca, 21, i’ me sento savage

È old e se sente young, i’ songo ‘o vero thug

Thug life, essa dice: “2”, i’ dico: “Pac”

Snoop, me sento Snoop, vuje dogs

D”a vita tuja puó sulo raccuntá ch’ire na bitch

I’ me sento Kodak, tu te sente black

Me sento Lil Baby, tu a baby, baby

Audemars Piguet movimento tourbillon

Eccessivo comme Ntò ma c”a fuoriuscita ‘e Luca

Tene tatuato “Narcos”, rap comme ‘e tiempe d’oro ‘e Noyz Narcos

Primma me scrive e poi adoppo scumpare

Tiene ‘o stesso comportamento d”e puttane

Baby Gang feat. Simba La Rue e J Lord, Bentley, Ascolta la canzone

Nel brano si canta, come spesso accade, del passato al limite e dei cambiamenti di oggi (“Facevo rapine ai sedici, benestante ai venti, Cambio appartamento, Milano, moda in centro, Mi sento nato ricco, mi sento molto meglio”). La Bentley citata nel titolo è l’auto che usa per uscire con una ragazza fidanzata (“Sto sopra una Bentley con a bordo la tua tipa, Col cul0 a mandolino e la faccia da bambolina (Ah)”).

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “BENTLEY” DI BABY GANG, SIMBA LA RUE E J LORD