Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sposano. Al cantante è bastato pubblicare una foto su Instagram con didascalia “She said yes” (“Lei ha detto sì“) per annunciare le nozze con l’attrice statunitense. I due sorridono e lei indossa l’anello al dito.

La metà dell’ex duo Benji & Fede ha quindi effettuato l’annuncio ufficiale del matrimonio postando tre scatti sul suo account social mentre sono felici e fanno la linguaccia, probabilmente alla faccia di chi aveva messo in giro delle voci che la coppia non ha affatto gradito. Si diceva infatti che Mascolo e Thorne stessero vivendo una relazione aperta.

Ad un certo punto quindi Benjamin si è visto costretto a intervenire:

“Sfatiamo questa leggenda, io e Bella non siamo in una relazione poliamorosa. Siamo fidanzati solo io e lei, ma sono aperto mentalmente quando si tratta di lei e altre donne. Cerco di essere meno geloso”.

Il cantante e l’attrice americana stanno insieme dal 2019. Come per tutte le coppie, anche loro hanno dovuto affrontare la difficoltà della pandemia, che li ha tenuti lontani per ben cinque mesi. Ma l’emergenza Covid a quanto pare non ha fatto vacillare le serie intenzioni di Benjamin Mascolo e Bella Thorne, che nel pieno della pandemia hanno deciso comunque di compiere un passo importante, per la loro gioia e anche quella dei fan.

Nel febbraio 2020 Benji & Fede avevano annunciato la loro separazione come duo musicale annunciando un concerto all’Arena di Verona che si sarebbe dovuto tenere nel maggio dello stesso anno, ma che per ovvi motivi è poi saltato. I due comunque avevano fatto uscire la loro autobiografia, Naked, nella quale raccontavano i motivi dell’addio alle scene come coppia: “La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin“.