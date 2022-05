Benef, Simba La Rue: testo, video, significato della canzone

E’ in tendenza, nella sezione musica di Youtube, l’audio di ‘Benef’, il nuovo singolo di Simba La Rue, nuovo estratto dall’album ‘Crimi’.

Cliccando, sulla foto in basso, trovate l’audio con il video della canzone.

Ecco il testo della canzone ‘Benef’

Non c’è bisogno del ferro

Un coltello, il tuo corpo è a terra

Non vi prendo sul serio

Scena di lesi, mi dissocio che è meglio

Rapper segaioli e tossici

Ho affari grossi,

pulisco le prove dai bossoli

Ho la fame negli occhi

Do la mano a pochi, do la mano a pochi

La miseria mi ha traumatizzato

Mai avuto un conto bancario

Solo contanti, ora ho pure un contratto

Chiamo mia madre per dire: “Ce l’ho fatta”

No oro, no VVS, solo un’altra marca

Non metto oro,

piuttosto riempio di gioielli mia mamma

Jack Miel, meglio non parlarmi

Benef, sto pensando al guadagno

Asics, scappo, ho fatto i danni

Botti in zona ma non è Capodanno

Botti in zona ma non è Capodanno

Botti in zona ma non è Capodanno

Audi 4×4 sopra un T-Max Braquage

Oh mama-mama, sto pensando al benef

In n3al tabbon dimmek,

scemo, vedi di far belek, vеdi di far belek

Audi 4×4 sopra un T-Max Braquage

Oh mama-mama, sto pеnsando al benef

In n3al tabbon dimmek, scemo,

vedi di far belek, vedi di far belek

Eh scemo

Entro a cazzo duro nella scena

Dei tuoi gioielli me ne frego

Sposto un chilo senza toccarlo e né vederlo

Dalle bustine ai pacchi

In strada ho imparato a comportarmi

Dalle risse alle ciapponate

Due buchi in pancia se non sai comportarti

Simba la détail-détail,

voglio degaje, degaje

Sto pensando al benef

Doppio fondo di un bagagliaio,

di un fuori serie

Ho affari seri

Smonta e rimonta nel garage

i pezzi dell’auto rubata

Intercettazioni, ho il cell controllato

RS4, per spostare i pacchi

Guanti, per non lasciare tracce

Cagoule, nasconde la faccia

Kalash, pronto a entrarti in casa

Il mio amico è curioso

di vedere la reazione di tua mamma

Audi 4×4 sopra un T-Max Braquage

Oh mama-mama, sto pensando al benef

In n3al tabbon dimmek, scemo,

vedi di far belek, vedi di far belek

Audi 4×4 sopra un T-Max Braquage

Oh mama-mama, sto pensando al benef

In n3al tabbon dimmek, scemo,

vedi di far belek, vedi di far belek.