Benji e Fede, concerto Arena di Verona rimandato a data da destinarsi: ecco il commento dei due cantanti

Di Alberto Graziola martedì 14 aprile 2020

Benji e Fede si sono divisi ma il loro concerto d'addio all'Arena di Verona è stato rinviato per emergenza Coronavirus

Dopo le parole di Emma Marrone, seguite alla notizia ufficiale del rinvio dei concerti previsti per il mese di maggio all'Arena di Verona, anche Benji e Fede hanno approfittato di Instagram per commentare questa decisione più che comprensibile. Il duo, che ha annunciato lo scioglimento proprio attraverso questo live, ha confermato l'intenzione di renderlo possibile non appena sarà possibile. Il loro concerto, simbolo della loro separazione, si terrà comunque, anche se non il 3 maggio, come inizialmente previsto, a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Ecco le dichiarazioni di Benji e Fede, via Instagram: