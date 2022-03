Federico Martelli ha stregato la giuria di Italia’s Got Talent 2022, ottenendo 4 Sì da parte di Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Elio de Le storie tese. Un parere positivo unanime che gli potrebbe permettere di giocarsi la finale di questa edizione. Ma, nel frattempo, il suo primo posto l’ha già conquistato, salendo in vetta alla Viral 50 Italia. La classifica che premia ed evidenzia i brani diventati più virali sul web, lo vede direttamente sul primo gradino grazie al tormentone “Bello bello“.

Durante la clip di presentazione, Martelli si era presentato così:

“Mi piace il gusto per lo squilibrio: le mie canzoni sono ispirate a fatti personali, o storie di amici, o cose che vorrei dire a qualcuno ma che non riesco a dirgliele di persona. In generale le mie canzoni contengono la parola “bello””

In questo caso, due volte, fin dal titolo.

Martelli, Bello Bello, Video esibizione, Italia’s Got Talent

Bello Bello, Significato canzone

Il brano ironizza su chi riesce sempre ad ottenere il meglio, ad essere in grado di far tutto ed apparire come il migliore, con la semplicità assoluta del caso. E chi osserva tutto questo -sentendosi scemo scemo- nemmeno si mette in competizione con uno che arriva e fa tutto… “bello bello“.

Martelli, Bello Bello, Ascolta la canzone

Martelli, Bello Bello, Testo canzone

Arriva lui, bello bello

Ci pensa lui, stai tranquillo

Da dove viene lui, bello bello

Fa tutto lui, manco a dirlo

Ripete sempre che non aveva niente

Poi si è preso tutto da solo

Imparando le lezioni sulla pelle

È un caso più unico che raro

Arriva lui, bello bello

Ci pensa lui, stai tranquillo

Da dove viene lui, bello bello

Fa tutto lui, manco a dirlo…

E io che sono scemo

Non ce l’ho neanche con lui

Sì, sono così buono che lo perdono

Tanto chi lo vede più

A quello chi lo vede più

Ma chi lo vede più

Bello bello

Arriva lui, bello bello

Ci pensa lui, stai tranquillo

Da dove viene lui, bello bello

Fa tutto lui, manco a dirlo

Ripete sempre che non aveva niente

È un caso più unico che raro

Tanto chi lo vede più

A quello chi lo vede più

Ma chi lo vede più

Bello bello

Tanto chi lo vede più

A quello chi lo vede più

Ma chi lo vede più

Bello bello