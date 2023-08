Tra i brani di maggior successo di questa estate 2023, non possiamo non citare “Bellissimissima“, la canzone di Alfa che sta spopolando in streaming e vendite. Basti pensare che, nella settimana di fine agosto, il pezzo è al quarto posto, superando “Disco Paradise”, una delle hit di questi ultimi mesi, incisa da Fedez, Annalisa e Articolo 31.

Il prossimo 24 febbraio 2023, Alfa si esibirà per la prima volta in concerto al Forum di Assago:

“ALFA AL FORUM sembra un gioco di parole, un sogno che porto con me da quando ho iniziato a fare musica. Nei viaggi Genova – Milano in autostrada l’ho sempre visto così maestoso e irraggiungibile. Lì ho visto tutti i miei artisti preferiti: Macklemore, Jovanotti, Cremonini, George Ezra e molti altri. Il 24 febbraio ci suonerò anche io per la prima volta, chi l’avrebbe mai detto? Sarà uno show con un’idea e un concept mai visti prima in Italia. Una sorpresa assoluta”.

Alfa, Bellissimissima, Significato, audio e video

Il brano racconta la nascita di un amore giovanile, tra i primi approcci e le incomprensioni che nascono con l’altra persona. Si tratta di una canzone d’amore decisamente leggera quanto immediata nel ritornello, accompagnata da un video musicale sulle montagne russe, cantato e interpretato. E quale luogo migliore come metafora degli alti e bassi in una relazione che inizia?

Clicca qui per ascoltare “Bellissimissima” e per vedere il video ufficiale.

Alfa, Bellissimissima, Testo della canzone

Andre, anche se ogni amore sembra diverso dall’altro alla fine…

Inizia sempre con un “Ehi, come stai?”

Che diventa “Questa sera cosa fai?”

Che diventa “Dai, spegniamo il cell, stiamo offline”

Che diventa “Di’ ai tuoi amici che non tornerai da loro”

Che diventa “Dai, andiamo a cena fuori”

Parlami di te e dei tuoi genitori

Dell’università, dei tuoi sogni d’oro

Finiamo una bottiglia e dopo mi innamoro

Che diventa “Cosa siamo, solo amici?”

Che diventa “Che facciamo?”, ma tu lo dici

A tua madre che vorrebbe poi uno benestante

Non sarà contenta che tu esci con un cantante

Dimmi, dimmi cosa importa che diventiamo

Godiamoci il momento anche se è un po’ strano

Passiamo giorni a letto, poi lo sappiamo

Che poi finirà così (ti amo)

Sei così bella, anzi bellissimissima

Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te

Ed è così bello, tra noi c’è questa chimica

Una reazione insolita, non so bene cos’è

Che ci lega, lega, lega

Che ci lega, lega, lega

E si finisce con un “Ehi, tutto okay?”

Che diventa “Chi è lui? Chi è lei?”

Che diventa che i miei non piacciono ai tuoi

Che diventa “Che mi dici?” (Dai, fai come vuoi)

Che diventa che poi pensi che ti abbia tradita

Vuoi leggerti i messaggi con quella mia amica?

Ma non l’hai capito che è solo un’amica?

E con il terzo dito mi indichi l’uscita

Che diventa che ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo

Che ti scrivo che ti amo, ti amo, ti amo

Ma tu mi hai visualizzato (Ma tu mi hai visualizzato)

Dimmi perché mi hai ghostato

Sei così bella, anzi bellissimissima

Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te

Ed è così bello, tra noi c’è questa chimica

Una reazione insolita, non so bene cos’è

Che ci lega, lega, lega

Che ci lega, lega, lega

Che ci lega, lega, lega

Che ci lega, lega, lega

Sei così bella, anzi bellissimissima

Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te

Ed è così bello (Ed è così bello)

Tra noi c’è questa chimica

Una reazione insolita, non so bene cos’è

Che ci lega, lega, lega