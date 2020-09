E’ uscito oggi, venerdì 25 settembre – in radio e in digitale – “Bella Storia”, il nuovo singolo di Fedez che segue la nuova fase musicale dell’artista, intrapresa in questo 2020.

Dopo la dance anni ’90 di “Bimbi per strada (Children)”, “Bella Storia”, prodotto da d.whale, è un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio. Nel brano, Fedez racconta la voglia di buttarsi senza freni in una relazione, con l’intento di cogliere ogni attimo e vivere al massimo ogni opportunità che viene offerta.

“Bella Storia” segue il successo di “Bimbi per strada”, hit estiva certificato disco di platino, che dalla sua pubblicazione è rimasta stabile nella top 15 della classifica FIMI dei singoli più venduti, e che ad oggi conta oltre 29 milioni di stream su Spotify e oltre 10 milioni di views su Youtube.

A seguire potete leggere il testo della canzone, cliccando qui, invece, potete ascoltare il pezzo. Vi terremo aggiornati con il video non appena sarà disponibile.

Fedez, Bella Storia, Testo

Penso spesso all’inizio di tutto

Questo penso spesso all’inizio di tutto

Questo penso spesso alla fine di tutto

Ma tu puoi darmi di più

Baciarci dopo aver litigato

Farfalle sopra un campo minato

Il tuo sguardo mi uccide, mi ricordi lo Stato

Sei la cosa giusta, ma per l’uomo sbagliato

Noi che proviamo a fuggire da qua

Sembrava un film, era pubblicità

Amami sottovoce, sennò ti rubano l’idea

Potremmo toglierci tutto come i figli dei fiori

Fare l’arcobaleno col colore dei soldi

Scopare nel letto dei tuoi genitori

Fare più scena del crimine

E invece restiamo freddi, due stanze, due letti

Tu asciughi i capelli

Io fumo confetti

Mi prende la mano

Ci metto più curry

E ci viene da ridere

Penso spesso all’inizio di tutto

Questo penso spesso

Che spreco disumano non baciarsi da un po’

Possiamo fare fuoco come nelle Banlieue

Possiamo, fare bella storia, bella

Storia, bella storia, bella

Se non sentiamo male non ci sentiamo vivi

Prende bene quando vieni e sorridi

Possiamo fare bella storia, bella

Storia, bella storia, bella

E il vicino ci sente (a che pensi vicino, a che pensi)

Che non è male la musica

Ho preso pure il gelato

Ma che palestra e palestra

Vieni qui che giochiamo

Mentre fuori diluvia

Potremmo prendere un taxi

Come De Niro

Spegnere tutte le luci a San Siro

Non mi passerai mai come l’ultimo tiro

Fai più scena del crimine

[Ritornello]

Che spreco disumano non baciarci da un po’

Possiamo fare fuoco come nelle Banlieue

Possiamo fare bella storia bella

Storia bella storia bella

Se non sentiamo male non ci sentiamo vivi

Prende bene quando vieni e sorridi

Possiamo fare bella storia bella

Storia bella storia bella, bella storia, bella

Storia, bella storia, bella

Bella storia, bella storia, bella storia, bella

Penso spesso all’inizio di tutto

Questo penso spesso all’inizio di tutto

Questo penso spesso alla fine di tutto

Ma tu puoi darmi di più

Bella storia, bella storia, bella storia, bella

Se non sentiamo male non ci sentiamo vivi

Prende bene quando vieni e sorridi

Possiamo fare bella storia, bella