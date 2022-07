Bebe, Neima Ezza: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Bebe’, il nuovo singolo di Neima Ezza, contenuto nell’album ‘Giù‘. Il lyric video, in pochi giorni, è finito in tendenza su Youtube.

Bebe, Neima Ezza, significato

Un affresco sincero di una donna fragile dalla vivavoce di un poeta moderno.

Bebe, Neima Ezza, video

Bebe, Neima Ezza, testo

Ecco il testo di ‘Bebe’:

Bebe, dimmi che succede

Vedrai tutto si risolve,

basta che restiamo insieme

Non va bene

Tuo padre quanto beve,

so che ha la mano pesante

E che piangi tutte le sere

Bebe, voglio andare dal quartiere

Ma sembro condannato

a morire fra le sirene

Fuck carabiniere, ah

Mi dispiace, babe, ah

I miei occhi sono tristi

Il sole e la luna

stasera fanno un’eclissi

Sento come piangi mentre mi vengon le crisi

Mi verso del whisky

Sono incasinato come un quadro di Kandinskij

Ma so che mi capisci, in fondo siamo uguali

Tu piangi e mi fissi

mentre sto rischiando gli anni

È l’unico modo per andar via dai palazzi

Ci metterò poco,

non devo far passi falsi

Sotto lo stesso cielo,

da bimbo non piangevo

Tutt’oggi sai che tengo tutte le cose dentro

Lontani da tuo padre,

un posto segreto

Te lo prometto, ci andremo presto

Non faccio reggaeton-ton

Voglio sdrammatizzare

per questo un po’ ci provo

La mia voce malinconica è un carillon-on

Parlo con me stesso,

non riesco a restare sobrio

Mi sento da solo

Bebe, dimmi che succede

Vedrai tutto si risolve, basta che restiamo insieme

Non va bene

Tuo padre quando bene so che ha la mano pesante

E che piangi tutte le sere

Bebe, voglio andare dal quartiere

Ma sembro condannato a morire fra le sirene

Fuck carabiniere, ah

Mi dispiace, babe, ah

Bebe, ogni sera beve

Suo padre in galera,

sua madre manco la vede

Si trucca la sera,

esce sola, marciapiede

Su un Panamera, a volta sopra un Mercedes

Ueh, ueh, ueh-ueh

Nessuno la vede

Nessuno gli crede

se racconta ciò che vede

Nessuno la vede, quindi nessuno ci crede

È tutto un dare e avere,

ma tutti vogliono avere

Ma non sanno che sei mia

e io mai stato il tuo

Lettere al Beccaria scritte

solo in cella al buio

Ora che sono free-free

penso ancora a te-te

Viviamo come un film-film

solo io e te-te

Bebe, dimmi che succede

Vedrai tutto si risolve,

basta che restiamo insieme

Non va bene

Tuo padre quando bene

so che ha la mano pesante

E che piangi tutte le sere

Bebe, voglio andare dal quartiere

Ma sembro condannato a morire fra le sirene

Fuck carabiniere, ah

Mi dispiace, babe, ah.