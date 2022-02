“Be My Baby” è una canzone del gruppo The Ronettes, pubblicata come singolo nell’agosto 1963 e in seguito è apparsa come traccia nel loro album del 1964 “Presenting the Fabulous Ronettes featuring Veronica” . La canzone è stata scritta da Jeff Barry, Ellie Greenwich e Phil Spector.

Il brano è stato il più grande successo delle The Ronettes, raggiungendo il numero due della classifica Billboard Hot 100. È considerata una delle migliori canzoni degli anni ’60 da NME, Time e Pitchfork . Nel 1999 è stato inserito nella Grammy Hall of Fame e nel 2006, la Library of Congress ha onorato la versione delle Ronettes aggiungendola alla Registro nazionale delle registrazioni degli Stati Uniti. Qualche anno fa, nel 2017, Billboard ha nominato la canzone numero 1 nella lista delle “100 migliori canzoni del gruppo femminile di tutti i tempi”.

Be my Baby, Significato canzone

Il brano delle The Ronettes è un invito all’amato a restare accanto, con una serie di rassicurazioni e promesse. Se accetterà di amarla, lei lo adorerà per sempre, gli restituirà tre volte quanto avrà, in cambio.

Be my Baby, Ascolta la canzone

The Ronettes, Be my Baby, Testo canzone

The night we met I knew I needed you so

And if I had the chance I’d never let you go

So won’t you say you love me

I’ll make you so proud of me

We’ll make ‘em turn their heads every place we go

So won’t you, please, be my, be my baby

Be my little baby, my one and only baby

Say you’ll be my darlin’, be my, be my baby

Be my baby now, my one and only baby

Wha oh oh oh

I’ll make you happy, baby, just wait and see

For every kiss you give me I’ll give you three

Oh, since the day I saw you

I have been waiting for you

You know I will adore you ‘til eternity

So won’t you, please, be my, be my baby

Be my little baby, my one and only baby

Say you’ll be my darlin’, be my, be my baby

Be my baby now, my one and only baby

Wha oh oh oh oh

So come on and, please, be my, be my baby

Be my little baby, my one and only baby

Say you’ll be my darlin’, be my, be my baby

Be my baby now, my one and only baby

Wha oh oh oh

Be my, be my baby, be my little baby

My one and only baby, oh oh

Be my, be my baby, oh

My one and only baby, wha oh oh oh oh

Be my, be my baby, oh

My one and only baby, oh

Be my, be my baby, oh

Be my baby now

The Ronettes, Be my Baby, Traduzione canzone

La notte che ci siamo incontrati sapevo di aver bisogno di te così tanto

E se ne avessi la possibilità non ti lascerei mai andare

Quindi non vuoi dire che mi ami

Ti renderò così orgoglioso di me

Gli faremo girare la testa ovunque andiamo

Quindi non vuoi, per favore, essere il mio, essere il mio baby

Sii il mio piccolo baby, il mio unico e unico baby

Dì che sarai il mio tesoro, sii il mio, sii il mio baby

Sii il mio bambino ora, il mio unico e unico baby

Che oh oh oh

Ti renderò felice, piccola, aspetta e vedrai

Per ogni bacio che mi dai te ne darò tre

Oh, dal giorno in cui ti ho visto

ti stavo aspettando

Sai che ti adorerò fino all’eternità

Quindi non vuoi, per favore, essere il mio, essere il mio baby

Sii il mio piccolo baby, il mio unico e unico baby

Dì che sarai il mio tesoro, sii il mio, sii il mio baby

Sii il mio baby, ora, il mio unico e unico baby

Che oh oh oh oh

Quindi vieni e, per favore, sii il mio, sii il mio baby

Sii il mio piccolo bambino, il mio unico e unico baby

Dì che sarai il mio tesoro, sii il mio, sii il mio baby

Sii il mio baby ora, il mio unico e unico baby

Che oh oh oh

Sii il mio, sii il mio baby, sii il mio piccolo baby

Il mio unico e unico baby, oh oh

Sii il mio, sii il mio baby, oh

Il mio unico e unico baby, wha oh oh oh oh

Sii il mio, sii il mio baby, oh

Il mio unico e unico baby, oh

Sii il mio, sii il mio baby , oh

Sii il mio baby ora