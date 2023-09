L’edizione 2023 di Radio Norba Battiti Live si è conclusa ormai un mese fa, ma i successi di questa estate non cessano di scandire le giornate di fine stagione. Per questo Italia 1 apre l’album dei ricordi di questa stagione, ripercorrendo le hit che hanno segnato la stagione più calda dell’anno con Battiti Live Compilation.

Battiti Live 2023, riassunto

L’appuntamento condotto da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e la partecipazione di Mariasole Pollio ha tenuto compagnia al pubblico tra luglio e agosto. Ha messo a segno circa il 18% di share sul pubblico attivo e ben 7 milioni di spettatori complessivi in media a serata, risultando tra i programmi più visti nel prime time del martedì.

Le tappe principali scelte per questa edizione sono state quelle di Bari e Gallipoli. All’esterno, le location on the road in cui si sono esibiti alcuni degli artisti protagonisti: Canosa di Puglia, Barletta, Massafra, Mesagne, Fasano, Taranto, Peschici, Vieste, Marina di San Foca e Giovinazzo.

Battiti Live Compilation 2023, cantanti, scaletta

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole e del rientro definitivo, per tutti, dalle vacanze, si chiudono gli ombrelloni ma la colonna sonora dell’estate 2023 risuona ancora una volta con: Fedez, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, The Kolors, Annalisa, Articolo 31, Elodie, Tananai, Achille Lauro, Negramaro, Giorgia, Irama, Baby K, Emma. Ci saranno anche Rkomi, Boomdabash, Elettra Lamborghini, Rosa Chemical, Rose Villain, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Sophie and The & Giants, Angelina Mango, Paola e Chiara, Rocco Hunt, Ava, Anna, Capo Plaza.

E ancora Fred De Palma, Ana Mena, Francesco Gabbani, Tony Effe, Mr. Rain, Fabio Rovazzi, Orietta Berti, Claude, Madame, Colapesce Dimartino, Sangiovanni, Ariete, Rhove, Matteo Paolillo, Ernia e Bresh, Ciccio Merolla, Aaron, Gabry Ponte.

Dove guardare Battiti Live compilation?

La puntata speciale sarà visibile sul digitale terrestre in HD. Anche per chi è in possesso di un decoder Sky o Tivusat sintonizzandosi al canale 106. In streaming sul sito o app Mediaset Infinity accedendo alla sezione dirette.