Ultimo appuntamento stasera 1 agosto 2023 con Battiti Live 2023 da Gallipoli, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione, sul palco, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Insieme a loro anche Mariasole Pollio che avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze e far fare -a loro- alcune domande ai cantanti che si sono appena esibiti. Gli artisti saranno poi protagonisti di performance on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi. Luoghi che offriranno incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori di Italia 1.

Battiti Live 2023, Gallipoli, 1 agosto, Cantanti ospiti

Si conclude la rassegna “Nel cuore della musica” iniziato poco meno di un mese fa e che ha portato gli artisti della musica italiana e internazionale.

Nel quinto ed ultimo appuntamento si alterneranno sul palco: Fedez, Annalisa, Tananai, Fred De Palma, Ana Mena, Diodato, Paola & Chiara, Baby K, Gabry Ponte, Quinze & Bob Sinclar, Matteo Paolillo, Shade e Federica Carta, Valentina Parisse, Rhove, Aka 7even, Luigi Strangis & Matteo Romano, Dara, Piccolo G, Lolita, Alfa, Ramona Flowers.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa tappa i Boomdabash da Mesagne, Emma da Canosa di Puglia e Mr. Rain da Fasano.

Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi e dai professionisti del talent show “Amici”.

Battiti Live 2023, Gallipoli, 1 agosto, dove vederlo in tv e streaming

Lo show musicale andrà in onda con l’ultima puntata di questa stagione martedì 1 agosto 2023 a partire dalle 21.20 circa su Italia 1.

Si potrà seguire lo show in tv sul digitale terrestre o (per chi ne è in possesso) su Sky o Tivusat. In streaming su Mediaset Infinity (dove sarà poi possibile recuperare questa e le altre le puntate).

Noi di Soundsblog seguiremo lo show con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.20.