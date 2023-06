Secondo appuntamento sabato 24 giugno con Battiti Live 2023 a Bari, dopo l’esordio di mercoledì scorso, con la prima puntata, trasmessa in diretta su Radionorba e a luglio, in prima serata, su Italia 1. Alla conduzione, come sempre, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Ecco, a seguire i cantanti che si esibiranno nella seconda serata della kermesse musicale.

Battiti Live 2023, Bari, scaletta e cantanti, 24 giugno

Ecco i cantanti ospiti e gli artisti che si esibiranno sabato 24 giugno 2023 a Bari. A chiudere la serata, come sempre, il djset di Gabry Ponte.

Annalisa, Fedez, Articolo 31, Boomdabash, Bresh, Federica, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Ernia, Federico Rossi, Levante, Il Pagante, Francesca Michielin, Gabry Ponte, LP, Wax, The Kolors, Rocco Hunt, Wayne, Sangiovanni.

Battiti Live 2023, tutti i cantanti, il cast completo

A seguire, in ordine alfabetico, tutti gli artisti coinvolti nelle 5 tappe del Battiti Live 2023:

Aaron, Achille Lauro, Aiello, Aka 7even, Alborosie, Alfa, Alvaro De Luna, Ana Mena, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Ava, Baby K, Bais, Benji, Berna, Bob Sinclar, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave, Cioffi, Clara, Claude, Clementino, Colapesce Dimartino, Coma Cose, Dara, Dargen D’Amico, Diodato, Elettra Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Emma, Enula, Ernia, Fabio Rovazzi, Federica, Federica Carta, Federico Rossi, Fedez, Finley, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Gianmaria, Giorgia, Guè, Il Pagante, Irama, Lda, Leo Gassmann, Levante, Lolita, Lp, Luigi Strangis, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Paolillo, Matteo Romano, Mecna, Mr.Rain, Negramaro, Nek, Ofenbach, Orietta Berti, Paola & Chiara, Piccolo G, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Quinze, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain, Sangiovanni, Shade, Sophie and The Giants, Svea, Tananai, The Kolors, Tiromancino, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Valentina Parisse, Wax, Wayne.

Dove sarà il concerto a Bari del 24 giugno 2023?

Come accaduto per l’esordio -e come avverrà per il terzo e ultimo appuntamento di domenica 25 giugno- sarà il lungomare di Bari ad ospitare la serata.

Non esistono biglietti e la partecipazione all’evento è totalmente gratuita.

Come e dove vederlo in diretta tv e streaming

Oltre alla messa in onda prossimamente su Italia 1, è possibile seguire i Battiti Live 2023 anche su RadioNorba TV e su TeleNorba, in diretta. È visibile sul Canale 730 di Sky sul Canale 11 del Digitale Terrestre in Puglia. Possibile anche seguirlo in streaming cliccando qui.