Battiti Live 2023 sta scaldando i motori per il suo debutto, il 21 giugno, a Bari. L’evento musicale dell’estate -che ai più nostalgici ricorda l’indimenticabile Festivalbar- partirà mercoledì 21, per proseguire poi sabato 24 e domenica 25 giugno a Bari. Successivamente, il 7 e 9 luglio sarà a Gallipoli per le ultime due tappe. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sui concerti, ospiti, cantanti e come partecipare.

Quando ci sarà Battiti Live 2023?

Andrà in onda da luglio su Italia 1 (a inizio mese) e sarà trasmesso, in diretta su RadioNorba e Telenorba, il 21, 23 e 24 giugno da Bari, il 7 e 9 luglio da Gallipoli.

Chi partecipa a Battiti Live 2023?

Sono circa 100 gli artisti che si esibiranno nelle cinque tappe. Ecco i cantanti in ordine alfabetico:

Aaron, Achille Lauro, Aiello, Aka 7even, Alborosie, Alfa, Alvaro De Luna, Ana Mena, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Ava, Baby K, Bais, Benji, Berna, Bob Sinclar, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave, Cioffi, Clara, Claude, Clementino, Colapesce Dimartino, Coma Cose, Dara, Dargen D’Amico, Diodato, Elettra Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Emma, Enula, Ernia, Fabio Rovazzi, Federica, Federica Carta, Federico Rossi, Fedez, Finley, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Gianmaria, Giorgia, Guè, Il Pagante, Irama, Lda, Leo Gassmann, Levante, Lolita, Lp, Luigi Strangis, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Paolillo, Matteo Romano, Mecna, Mr.Rain, Negramaro, Nek, Ofenbach, Orietta Berti, Paola & Chiara, Piccolo G, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Quinze, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain, Sangiovanni, Shade, Sophie and The Giants, Svea, Tananai, The Kolors, Tiromancino, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Valentina Parisse, Wax, Wayne.

Numerosi volti di Amici di Maria De Filippi tra i ballerini del corpo di ballo guidto da Federica Posca. Presenti Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi, Tommaso Stanzani, Christian Roberto e Megan Ria. Ci saranno anche Maddalena Svevi, Gianmarco Petrelli, Sophia Bartoli, Rodolfo Gentilini, Carolyna Cantore, Giovanni Orefice e Mattia Zenzola.

Dove si svolge Battiti Live 2023?

L’evento si terrà a Bari (21, 24 e 25 giugno) e Gallipoli (7 e 9 luglio). Oltre al due palchi principali, diverse esibizioni in collegamento da Canosa di Puglia, Barletta, Mesagne, Massafra, Fasano, Taranto, Vieste, Peschici, San Foca di Melendugno, Giovinazzo e Otranto

Info biglietti

Non ci sono biglietti per lo show ma sarà ingresso libero -fino a capienza massima- per chiunque vuole partecipare e assistere alle registrazioni delle puntate