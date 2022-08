Battiti Live 2022 si è ufficialmente concluso martedì scorso, 2 agosto, con la messa in onda -su Italia 1- della quinta e ultima puntata. Questa edizione del programma, arrivato al ventennale, ha visto ritornare anche il pubblico, dopo i due anni di limitazioni legate al Covid-19. Inoltre, anche la kermesse musicale ha potuto rivivere pienamente il suo status itinerante, tra Bari, Gallipoli e Trani. Alla conduzione, come sempre, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con le incursioni di Mariasole Pollio, pronta a captare le domande di alcuni fan verso gli artisti che si sono appena esibiti. Martedì 9 agosto 2022, in prima serata su Italia 1, andrà in onda “Battiti Live Compilation”, un best of di tutte le puntate appena andate in onda con le esibizioni più intese e imperdibili.

Qui sotto potete trovare tutti i nomi degli artisti che hanno partecipato a Battiti Live 2022:

Marco Mengoni, Tommaso Paradiso, Achille Lauro, Elodie, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Irama, Il Volo, Alessandra Amoroso, Bob Sinclar, Boomdabash, Annalisa, Fred De Palma, Rkomi, Coez, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Gabbani, Sangiovanni, Raf, Malika Ayane, Luigi Strangis, Alex, Albe, LDA, Sissi, Giordana Angi, Francesco Renga, Aka 7even, Big Boy, Noemi, Carl Brave, Max Gazzè, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo, Ana Mena, La Rappresentante di Lista, Fabrizio Moro, Baby K, Dargen D’Amico, Vegas Jones, Room 9, Nika Paris, Gabry Ponte, Alvaro Soler, Topic, Federico Rossi, Follya, Mr. Rain, Alfa, Matteo Romano, Cristiano Malgioglio, Bianca Atzei, Hansel Delgado, Le Vibrazioni, Rhove, Anna, Lazza, Andrea Damante, Aiello, The Kolors, Kayma, Deddy, Caffelatte, Tancredi, Rettore, Emis Killa, Eiffel 65, Dolcenera, Michele Bravi, Luchè, Cedraux, Shade, M¥ss Keta, Riki, Shiva, Erwin, Gemelli DiVersi, Berna, Boro Boro, Hal Quartièr, Dani Faiv, Mecna & Coco, Darin.

Se non avete potuto seguire lo show, se vi siete persi qualche puntata o, semplicemente, volete rivivervi e ascoltare questa compilation con tutti i grandi successi dell’estate, appuntamento dalle 21.20 circa con Battiti Live 2022.

Nel frattempo vi ricordiamo che esiste, in commercio, la compilation ufficiale del festival musicale. Qui sotto la tracklist di Battiti live ’22:

CD 1

Kalispera – Alan & Ely

Bolero – Baby K

La Dolce Vita – Fedez, Tananai, Mara Sattei

Tribale – Elodie

No Stress – Marco Mengoni

Camera 209 – Alessandra Amoroso, DB Boulevard

Hula-Hoop – Carl Brave, Noemi

Gocce – Irama

Piove in discoteca – Tommaso Paradiso

Extasi – Fred De Palma

Scossa – sangiovanni

Tropicana – Boomdabash

Shakerando – Rhove

Stripper – Achille Lauro

Faccio da me – Donatella Rettore, Tancredi

CD 2

Supermodel – Måneskin

Nazareno – Farruko

El Nazareno – Ismael Rivera

Sacrifice – The Weeknd

Borderline – Bob Sinclar, Nyv

Solo Para Ti – Alvaro Soler, Topic

Clap Your Hands – Kungs

You Only Want Me – Mark Owen

Wake Up! – Purple Disco Machine, Bosq

We Could Be Together – Gabry Ponte, LUM!X

Bongo Cha Cha Cha – Goodboys

The Clapping Song – Mind Enterprises

Shine Your Light – Master KG, David Guetta

Superstar – Darin

Thousand Miles – The Kid LAROI

Learn to Say No – Kayma

Stay the Night – Sigala, Talia Mar