Battiti Live ’22, la compilation con tutti i brani dell’estate

L’edizione 2022 di Battiti Live, l’evento di Radio Norba che porta la musica in giro per le piazze della Puglia, si è chiusa pochi giorni fa e la compilation ufficiale è appena uscita. In 2 CD e un prezzo davvero stracciato potete rivivere tutta la musica protagonista delle cinque serate di Battiti Live 2022, registrate tra Bari, Gallipoli e Trani dal 17 giugno al 3 luglio scorsi.

Al momento Italia 1 ha trasmesso soltanto le prime due serate, mentre le altre andranno in onda nel corso dell’estate (la terza stasera, 19 luglio). Tranquilli, però, acquistare la compilation non è a rischio spoiler, anzi: a poco più di 10 euro potete portarvi a casa tutti i brani più suonati di questa estate 2022, dai successi di Sangiovanni, Mecna & Coco, Alessandra Amoroso a quelli di Marco Mengoni, Rhove, Achille Lauro, Baby K e tanti altri.

Battiti Live ’22, la tracklist completa della compilation

Ecco la tracklist completa della compilation di Battiti Live ’22, col primo CD dedicato alla musica italiana e il secondo a quella internazionale:

CD 1

Kalispera – Alan & Ely

Bolero – Baby K

La Dolce Vita – Fedez, Tananai, Mara Sattei

Tribale – Elodie

No Stress – Marco Mengoni

Camera 209 – Alessandra Amoroso, DB Boulevard

Hula-Hoop – Carl Brave, Noemi

Gocce – Irama

Piove in discoteca – Tommaso Paradiso

Extasi – Fred De Palma

Scossa – sangiovanni

Tropicana – Boomdabash

Shakerando – Rhove

Stripper – Achille Lauro

Faccio da me – Donatella Rettore, Tancredi

CD 2