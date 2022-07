Torna Battiti Live 2022, questa sera, martedì 19 luglio, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione, sul palco, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Insieme a loro anche Mariasole Pollio che avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze e far fare -a loro- alcune domande ai cantanti che si sono appena esibiti. Gli artisti saranno poi protagonisti di performance on the road in alcune altre bellissime località turistiche pugliesi. Luoghi che offriranno incredibili scenografie naturali agli artisti e ai telespettatori di Italia 1.

Battiti Live 2022, Gallipoli, 19 luglio, Cantanti ospiti

Ecco i cantanti che si vedremo esibirsi questa sera, nella terza puntata di Battiti Live 2022. Come sempre, la rassegna accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Questi gli artisti, in ordine casuale: Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Irama, Albe, LDA, Fedez, Mara Sattei, Tananai, Darin, Cristiano Malgioglio, Bianca Atzei, Gabry Ponte, Dargen D’Amico, Fred De Palma, Malika Ayane, Federico Rossi, Giordana Angi, Riki, Mr Rain, Alfa, Big Boy, Dani Faiv, Blind, Random e Cioffi.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Bob Sinclair, da Massafra e Noemi da Cisternino.

La scaletta prevede l’interpretazione di 2/3 brani per artista, tra le ultime uscite e le hit più famose. Ascolteremo “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei e anche “Caramello” di Rocco Hunt ed Elettra Lamorghini. Tra gli altri pezzi, “Extasi”, ultimo singolo di Fred De Palma, “Una ragazza” di Malika Ayane, “Sucu Sucu” di Cristiano Malgioglio e un dj set di Gabry Ponte.

Vi aggiorneremo sull’ordine di esibizione non appena disponibile.

Battiti Live 2022, Gallipoli, 19 luglio, Dove vederlo in tv e streaming

Battiti Live 2022 andrà in onda con la terza puntata martedì 19 luglio 2022 a partire dalle 21.20 circa. Si potrà seguire lo show su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity (dove sarà poi possibile recuperarlo e seguirlo anche nelle prossime puntate). Noi di Soundsblog seguiremo lo show con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.20.