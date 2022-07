Sarà Gallipoli, questa sera, 2 luglio, ad ospitare la nuova tappa dei Battiti Live 2022. Secondo appuntamento, invece, domani, 3 luglio. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sul concerto, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Radio Norba Cornetto Battiti Live torna alla sua forma itinerante nelle piazze di Puglia. Bari, Gallipoli e Trani sono le tre città che ospiteranno le cinque tappe dello show della radio del sud, la colonna sonora fissa dell’estate televisiva italiana. Mariasole Pollio, attrice e webstar, avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze.

Queste le date ufficiali in diretta su Radio Norba e Tele Norba: venerdì 17 e sabato 18 giugno da Bari, sabato 2 e domenica 3 luglio da Gallipoli, domenica 10 luglio il gran finale da Trani. Radio Norba Cornetto Battiti Live sarà trasmesso su Italia 1: saranno sei le puntate in onda tra luglio ed agosto. La prima puntata andrà in onda martedì 5 luglio.

Battiti Live 2022, Gallipoli, 2 luglio, cast cantanti

Ecco chi si esibirà nella data di sabato 2 luglio 2022 a Gallipoli:

Marco Mengoni

Fedez

Tananai

Mara Sattei

Bob Sinclar

Fred De Palma

Malika Ayane

Albe

LDA

Giordana Angi

Big Boy

Mr Rain

Alfa

Cristiano Malgioglio

Bianca Atzei

Rocco Hunt

Elettra Lamborghini

Dargen D’Amico

Gabry Ponte

Federico Rossi

Blind, Cioffi

Riki

Dani Faiv

Darin

Come sempre anche quest’anno l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è gratuito. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive. Maggiori informazioni su www.radionorba.it.

Battiti Live 2022, Gallipoli, 2 luglio, Dove vederlo in tv e streaming

Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 11 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android. L’intera offerta editoriale, comprensiva di 4 Radio Digitali, è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter). Potete cliccare anche su Radionorba