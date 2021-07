Questa sera, su Italia 1, a partire dalle 21.15 circa, andrà in onda la seconda puntata dei Battiti Live. Dopo l’esordio della settimana scorsa, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci tornano a condurre la manifestazione canora, originariamente trasmessa in diretta su Radionorba tv, alla fine del mese di giugno e all’inizio di luglio. La puntata in onda stasera, 20 luglio, è andata in onda -live- lo scorso 27 giugno 2021.

Anche questa seconda puntata prevede principalmente artisti che hanno scalato le classifiche nei mesi scorsi e nomi dei protagonisti di quest’estate. A seguire il cast completo dei cantanti che si esibiranno questa sera: Fedez, Orietta Berti, J-Ax, Jake La Furia, Aka 7even, Francesca Michielin, Fred De Palma, Sottotono, Gigi d’Alessio, Gaia, Annalisa, Federico Rossi, La rappresentante di lista, Gio Evan, Boro Boro, Cara, Alessandra Amoroso, Dotan, Shade, Ermal Meta, Jasmine, Tancredi, Shiva, Irama, Malika Ayane, Boomdabash, Baby K, Pinguini Tattici Nucleari.

Fedez e Orietta Berti, dopo aver aperto la prima puntata, tornano per cantare nuovamente “Mille“, tormentone certificato in grado di resistere per ben cinque settimane in vetta alla classifica dei singoli più venduti in Italia. Ci sarà anche spazio per riascoltare “Chiamami per nome”, classificatasi al secondo posto al Festival di Sanremo 2021, duetto tra Fedez e Francesca Michielin. Dal Festival, tornano anche Annalisa, Gio Evan, Ermal Meta, Irama, Malika Ayane. Da Amici di Maria De Filippi, invece, sul palco ci saranno Aka 7even e Tancredi, protagonisti dell’ultima edizione di grande successo che ha visto trionfare Giulia e Sangiovanni nel circuito del Canto.

Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione musicale si svolgerà nella cornice del Castello Aragonese di Otranto, con altre 15 esibizioni che si terranno “on the road” in altrettante location della Puglia: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.15.