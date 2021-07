Terza puntata di Battiti Live 2021, in onda questa sera, dalle 21.15, su Italia 1. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci presentano il nuovo appuntamento nel cuore della musica, come ribadisce lo slogan del programma. Originariamente, questa terza serata è stata trasmessa, in diretta, il 29 giugno scorso, in diretta su Radionorba e Telenorba. Poi, come da tradizione, ecco “la replica” sui canali generalisti, su Italia 1.

Ma chi si esibirà questa sera? Ecco i nomi che saliranno sul palco: Purple Disco Machine, Giusy Ferreri, Bob Sinclar, Michele Bravi, Fred De Palma, Sottotono, Noemi, Carl Brave, Rocco Hunt, Ana Mena, Clementino, Nina Zilli, Ariete, Sophie and the Giants, Takagi & Ketra, Mr. Rain, Gaia, Lil. Jolie, Il Tre, J-One, Alvaro Soler, Aiello, Arisa, Mahmood, Ermal Meta ed Emma.

Anche quest’anno, purtroppo, a causa del Covid-19, lo show non sarà itinerante come da tradizione. Così è stato anche l’anno scorso, nel 2020, con le performance avvenute principalmente nello stesso luogo. La manifestazione musicale si svolge nella cornice del Castello Aragonese di Otranto, con altre 15 esibizioni che si terranno “on the road” in altrettante location della Puglia: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce nel corso delle puntate.

Tra i nomi presenti questa sera, ritroviamo Giusy Ferreri che, con Takagi e Ketra, collabora per la terza volta nel brano “Shimmy Shimmy“. Poi, sempre tra i protagonisti dei tormentoni di questa estate 2021, troviamo anche Alvaro Soler, Rocco Hunt insieme ad Ana Mena (nella hit “Un bacio all’improvviso”) e Fred De Palma. Da Sanremo 2021, invece, ecco sul palco Arisa, Ermal Meta e Noemi (protagonista anche delle classifiche con “Makumba” in duetto con Carl Brave).

Noi di Soundsblog seguiremo anche questa sera la terza puntata dei Battiti Live 2021 commentando le esibizioni e lo svolgimento della serata. Appuntamento, quindi, alle 21,10 circa per un nuovo appuntamento con la musica. E sappiamo, quanto, in questi mesi, è stata fondamentale…