Intervista a Takagi & Ketra, Shimmy Shimmy è il nuovo singolo con Giusy Ferreri (video)

Shimmy Shimmy è il nuovo singolo di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri: guarda la video intervista su Soundsblog.it ai due produttori

“Shimmy Shimmy” è il nuovo singolo di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 28 maggio.

Diretto da Andrea Folino, il videoclip, ambientato nel deserto, ci immerge nell’atmosfera del brano: una calda estate che brucia di passione e sensualità. Tra interni in stile arabeggiante, dune dorate e automobili fiammeggianti, Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri si lasciano trasportare al ritmo di Shimmy Shimmy dalle ballerine che con i loro movimenti sinuosi ammaliano lo spettatore.

«Non c’è due senza tre e così quest’estate torniamo per la terza volta insieme a Giusy – grande interprete e cantante oltre che meravigliosa amica – per far muovere tutti al ritmo di Shimmy Shimmy, una canzone che richiama le atmosfere care alla musica araba e mediorientale. Ci piace esplorare territori sonori nuovi e tradurli nel nostro stile urban pop, un viaggio fra culture diverse che ci stimolano sempre. Il nostro giro del mondo musicale quest’anno si arricchisce con molti suoni da quelli della darabouka, strumento a percussione usato in Nord Africa, Medioriente e Asia, al caratteristico sitar indiano. Un mix esplosivo che riporta alla mente il fascino delle belly dancer: Shimmy Shimmy infatti è proprio il tipico movimento della danza del ventre, sensualissimo e vibrante di energia positiva, quella di cui abbiamo bisogno ora che d’improvviso tutto sembra poter ricominciare a vivere”

Ecco la video intervista su Soundsblog.it ai produttori Takagi & Ketra.