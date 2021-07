Quinto e ultimo appuntamento con i Battiti Live 2021, questa sera, sabato 3 luglio, in diretta su Radionorba e Radionorba tv, a partire dalle 21.30 circa. Ecco il cast dei cantanti che si esibiranno nella quinta serata del Festival estivo: Marco Mengoni, Colapesce e Dimartino, Oscar Anton, The Kolors, Vhelade, Emma Muscat e Astol, J-Ax, Jake La Furia, Fabio Rovazzi, Gaia, Takagi & Ketra, Rocco Hunt, Ana Mena, Lorenzo Fragola, Alessandra Amoroso, Cedraux, Enula, Shiva, Anna Tatangelo feat. Beba, Tancredi, Fedez, Orietta Berti, Boomdabash, Baby K, Sangiovanni, Giusy Ferreri.

Ecco i nomi ufficializzati direttamente dal profilo Instagram di Radionorba per la quinta e ultima serata, in diretta, dei Battiti Live 2021. Nelle prossime settimane, poi, le puntate verranno trasmesse in prima serata su Italia 1, con un appuntamento ogni sette giorni. Si parte dal 13 luglio, cinque puntate più il consueto “Best of” finale.

Come già noto, per il secondo anno consecutivo, la manifestazione musicale si svolgerà nella cornice del Castello Aragonese di Otranto, con altre 15 esibizioni che si terranno “on the road” in altrettante location della Puglia: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Sarà possibile seguire l’evento in streaming su play.radionorba.it e sul canale 730 di Sky.

Nel gran finale troveremo Orietta Berti e Fedez con la hit dell’estate “Mille”, Marco Mengoni tornato da poco con il nuovo singolo “Ma stasera”, Fabio Rovazzi (reduce dalla collaborazione con Eros Ramazzotti), Baby K e Boomdabash che hanno unito le forze nel brano “Mohicani”. Infine anche Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e l’accoppiata vincente di Rocco Hunt e Ana Mena, insieme anche quest’anno dopo il boom del 2020.

Direttamente da Amici di Maria De Filippi, invece, ecco sul palco Tancredi, Sangiovanni, Gaia, Emma Muscat ed Enula.