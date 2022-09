Barbie Girl è la più celebre canzone degli Aqua, gruppo dance-pop danese-norvegese. Il brano è stato pubblicato nell’aprile 1997 come terzo singolo dall’album di debutto in studio del gruppo, Aquarium (1997). La canzone è stata scritta da Søren Rasted, Claus Norreen, René Dif e Lene Nystrøm, ed è stata prodotta da Johnny Jam, Delgado, Rasted e Norreen. Barbie Girl ha raggiunto la vetta delle classifiche mondiali, in particolare nei paesi europei come il Regno Unito, dove è stata una hit numero uno per quattro settimane e rimane uno dei singoli più venduti di tutti i tempi. Ha anche raggiunto il numero due nella patria del gruppo e ha raggiunto il numero sette nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, dove rimane il singolo di maggior successo di Aqua e l’unico a raggiungere la top 10 della Hot 100. Qui sotto, a seguire, video, traduzione e testo della canzone.

Aqua, Barbie Girl, Significato canzone

È stato scritto dopo che Rasted ha visto una mostra sulla cultura kitsch in Danimarca con le bambole Barbie. Il pezzo ironizza proprio sul ruolo di Barbie, la bambola innamorata di Ken. E il dialogo tra i due sottintende riferimenti e allusioni, in un gioco di parole che sottolinea come lei si stai divertente in compagnia del suo amato. Tutto è plastica, la vita è fantastica, nulla sembra contare e avere davvero valore, in questo mondo onirico e volutamente frivolo.

Aqua, Barbie Girl, Ascolta canzone

A seguire potete ascoltare la canzone, cliccando qui -invece- il video ufficiale di “Barbie Girl”.

Aqua, Barbie Girl, Testo canzone

Hiya, Barbie

Hi, Ken

You want to go for a ride?

Sure, Ken

Jump in

I’m a Barbie girl, in the Barbie world

Life in plastic, it’s fantastic

You can brush my hair, undress me everywhere

Imagination, life is your creation

Come on, Barbie, let’s go party

I’m a Barbie girl, in the Barbie world

Life in plastic, it’s fantastic

You can brush my hair, undress me everywhere

Imagination, life is your creation

I’m a blond bimbo girl in a fantasy world

Dress me up, make it tight, I’m your dolly

You’re my doll, rock’n’roll, feel the glamour in pink

Kiss me here, touch me there, hanky panky

You can touch

You can play

If you say, “I’m always yours” (ooh, oh)

I’m a Barbie girl, in the Barbie world

Life in plastic, it’s fantastic

You can brush my hair, undress me everywhere

Imagination, life is your creation

Come on, Barbie, let’s go party (ah ah ah yeah)

Come on, Barbie, let’s go party (ooh oh, ooh oh)

Come on, Barbie, let’s go party (ah ah ah yeah)

Come on, Barbie, let’s go party (ooh oh, ooh oh)

Make me walk, make me talk, do whatever you please

I can act like a star, I can beg on my knees

Come jump in, bimbo friend, let us do it again

Hit the town, fool around, let’s go party

You can touch

You can play

If you say, “I’m always yours”

You can touch

You can play

If you say, “I’m always yours”

Come on, Barbie, let’s go party (ah ah ah yeah)

Come on, Barbie, let’s go party (ooh oh, ooh oh)

Come on, Barbie, let’s go party (ah ah ah yeah)

Come on, Barbie, let’s go party (ooh oh, ooh oh)

I’m a Barbie girl, in the Barbie world

Life in plastic, it’s fantastic

You can brush my hair, undress me everywhere

Imagination, life is your creation

I’m a Barbie girl, in the Barbie world

Life in plastic, it’s fantastic

You can brush my hair, undress me everywhere

Imagination, life is your creation

Come on, Barbie, let’s go party (ah ah ah yeah)

Come on, Barbie, let’s go party (ooh oh, ooh oh)

Come on, Barbie, let’s go party (ah ah ah yeah)

Come on, Barbie, let’s go party (ooh oh, ooh oh)

Oh, I’m having so much fun

Well, Barbie, we are just getting started

Oh, I love you, Ken

Aqua, Barbie Girl, Traduzione canzone

Ciao, Barbie

Ciao, Ken

Vuoi fare un giro?

Certo, Ken

Salta su

Sono una ragazza Barbie, nel mondo Barbie

La vita nella plastica, è fantastica

Puoi spazzolarmi i capelli, spogliarmi ovunque

Immaginazione, la vita è una tua creazione

Dai Barbie, facciamo festa

Sono una ragazza Barbie, nel mondo Barbie

La vita in plastica, è fantastica

Puoi spazzolarmi i capelli, spogliarmi ovunque

Immaginazione, la vita è una tua creazione

Sono una bimba bionda in un mondo fantastico

Vestimi, rendilo stretto, sono la tua bambola

Sei la mia bambola, rock’n’roll, senti il ​​glamour in rosa

Baciami qui, toccami lì, hanky panky

Puoi toccare

Puoi giocare

Se dici “Sono sempre tuo” (ooh, oh)

Sono una ragazza Barbie, nel mondo Barbie

La vita nella plastica, è fantastica

Puoi spazzolarmi i capelli, spogliarmi ovunque

Immaginazione, la vita è una tua creazione

Dai, Barbie, andiamo a festeggiare (ah ah ah yeah)

Dai, Barbie, andiamo a festeggiare (ooh oh, ooh oh)

Dai, Barbie, andiamo a festeggiare (ah ah ah yeah)

Dai, Barbie, andiamo a festeggiare (ooh oh, ooh oh)

Fammi camminare, fammi parlare, fai quello che vuoi

Posso comportarmi come una star, posso mendicare in ginocchio

Vieni, entra, baby amico, facciamolo di nuovo

Colpisci la città, scherza, andiamo a festeggiare

Puoi toccare

Puoi giocare

Se dici “Sono sempre tuo”

Puoi toccare

Puoi giocare

Se dici “Sono sempre tuo”

Dai, Barbie, andiamo a festeggiare (ah ah ah yeah)

Dai, Barbie, andiamo a festeggiare (ooh oh, ooh oh)

Dai, Barbie, andiamo a festeggiare (ah ah ah yeah)

Dai, Barbie, andiamo a festeggiare (ooh oh, ooh oh)

Sono una ragazza Barbie, nel mondo Barbie

La vita in plastica, è fantastica

Puoi spazzolarmi i capelli, spogliarmi ovunque

Immaginazione, la vita è una tua creazione

Sono una ragazza Barbie, nel mondo Barbie

La vita in plastica, è fantastica

Puoi spazzolarmi i capelli, spogliarmi ovunque

Immaginazione, la vita è una tua creazione

Dai, Barbie, andiamo a festeggiare (ah ah ah yeah)

Dai, Barbie, andiamo a festeggiare (ooh oh, ooh oh)

Dai, Barbie, andiamo a festeggiare (ah ah ah yeah)

Dai, Barbie, andiamo a festeggiare (ooh oh, ooh oh)

Oh, mi sto divertendo così tanto

Bene, Barbie, abbiamo appena iniziato

Oh, ti amo, Ken