Dopo il successo ottenuto come concorrente al Grande Fratello Vip e in attesa che diventi ufficiale la sua partecipazione possibile a Tale e Quale Show, Stefania Orlando ha rilasciato il video ufficiale di Bandolero, un brano rilasciato in occasione dell’estate, a qualche mese di distanza dal buon riscontro ottenuto con Babilonia.

Una canzone in pieno stile reggaeton, scritta dal giovane autore Nartico e già disponibile in tutti gli store digitali.

Potete vedere il video cliccando qua mentre, a seguire, il testo della canzone “Bandolero” di Stefania Orlando.

Via social, nei giorni scorsi, la Orlando aveva annunciato l’uscita della clip, ironizzando sui contrattempo nati per la realizzazione del video:

Buongiorno. La conoscete quella canzone che fa: “Sole di Cuba restiamo qui Playa Varadero, sotto un cielo straniero, prendimi Bandolero”? Finalmente dopo che l’abbiamo rimandato di una settimana per il maltempo, e dopo che ieri prima di iniziare è andata a fuoco la prima macchina e poi si è rotta la seconda, siamo riusciti a girare il video! Vedete queste immagini? Non c’entrano niente! #bandolero #stefaniaorlando

[Strofa 1]

Spegni tutto, testa e luci

Non parlarmi di Baudelaire

Piedi nudi sulla sabbia

Bianco Chardonnay

Quest’estate è la più calda

L’hanno detto alla TV

Che ne dici, a questo punto

Diamoci del “tu”!

[Pre-Ritornello 1]

Notti con il sale, sopra la pelle

Le tue labbra consumate dal mare e da me

Non c’è niente da capire o da nascondere

[Ritornello]

Santiago, Cuba, restiamo qui

Playa Rancho Luna

Mentre aspetto un invito

Arriva un altro mojito

Sole di Cuba, restiamo qui

Playa Varadero

Sotto un cielo straniero

Prendimi, bandolero

Bandolero, bandolero

[Strofa 2]

Prova costume, nascondo lo stress

Vedo e non leggo i messaggi dell’ex

La Terra è piatta

Il mare mi aspetta

Moto truccate, che caldo che fa

Strade coperte di pubblicità

Foto ricordo, diario di bordo

[Pre-Ritornello 2]

Notti con il sale sopra le stelle

Vivere pensando che un domani non c’è

La tua pelle sa mandare via le nuvole

[Ritornello]

Santiago, Cuba, restiamo qui

Playa Rancho Luna

Mentre aspetto un invito

Arriva un altro mojito

Sole di Cuba, restiamo qui

Playa Varadero

Sotto un cielo straniero

Prendimi, bandolero

Bandolero, bandolero

[Bridge]

Dietro il tramonto non so cosa c’è

Voglio pensare al profumo di te

Tutto mi sembra più bello quaggiù

In questa parte di mondo

Come un lampione la luna a metà

Qualcuno balla all’aperto in quel bar

Tutto è diverso, è più vero quaggiù

In questa parte di mondo

In questa parte di mondo

[Ritornello]

Santiago, Cuba, restiamo qui

Playa Rancho Luna

Mentre aspetto un invito

Arriva un altro mojito

Sole di Cuba, restiamo qui

Playa Varadero

Sotto un cielo straniero

Prendimi, bandolero

Santiago, Cuba, restiamo qui

Playa Rancho Luna

Mentre aspetto un invito

Arriva un altro mojito

Sole di Cuba, restiamo qui

Playa Varadero

Sotto un cielo straniero

Prendimi, bandolero

Bandolero, bandolero

[Outro]

Bandolero, bandolero