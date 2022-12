Esce venerdì 9 dicembre “Bandito” (Virgin Records/Universal Music Italy), il nuovo singolo di Mambolosco. Dalle anticipazioni, ecco di cosa parla la danzone:

Un brano che parla di relazioni e di compromessi, in cui il rapper si sofferma su quell’affiatamento che va oltre i punti di vista differenti e al di là delle aspettative che, all’interno di una coppia, una persona nutre nei confronti dell’altra.

Il pezzo include la firma dei producer Nardi e Finesse, con cui l’artista di Vicenza prosegue un sodalizio artistico pluriennale. Infatti “Bandito” giunge alla conclusione di un 2022 ricco di successi e traguardi l’artista, che ad oggi può vantare numeri record come 800 milioni di stream combinati su tutte le piattaforme. L’artista, ormai punto di riferimento della scena trap italiana, solo qualche mese fa ha ottenuto in meno di due settimane due certificazioni di Disco d’Oro, una per “Demone”, in cui mostra una parte più introspettiva, e una per “ BlaBlaBla”, pubblicato integralmente dopo il successo riscosso su TikTok da un suo “spoiler”. I brani attualmente hanno totalizzato oltre 144 milioni di stream sulle piattaforme digitali.

Mambolosco, chi è il cantante

Mambolosco, nome d’arte di William Miller Hickman III, è nato a Vicenza nel 1990, ma è cresciuto negli Stati Uniti, dove torna spesso per visitare la famiglia paterna. Dopo diversi singoli, a settembre 2019 pubblica il suo primo disco “ARTE”, ad oggi certificato Disco d’Oro. Un lavoro nato negli anni grazie al supporto del collettivo SUGO GANG, formatosi a Vicenza, e che contiene anche il brano “Twerk”, ad oggi Disco di Platino con 47 mln stream su Spotify e 22 mln di views su YouTube, in featuring con l’amico e collega Boro Boro. Con quest’ultimo pubblica poi, nell’estate del 2020, “CALDO”, il joint album da 90 mln di stream che si è posizionato per quattro settimane consecutive nella Top 20 degli album più venduti e che include la hit “Lento”, attualmente Triplo Disco di Platino con oltre 105 mln di stream su Spotify e più di 30 milioni di views su YouTube. Nel 2021 escono invece i singoli “Demone”, ad oggi certificato Disco d’Oro, “Sku Sku” feat. Pyrex e “Pull up”. L’anno successivo il rapper pubblica “BlaBlaBla”, con cui ha nuovamente ottenuto la certificazione di Disco d’Oro, e “#Sì” feat. Tony Effe.