Baltimora è un cantante di X Factor 2021 nella squadra di Hell Raton.

Baltimora è il nome d’arte di Edoardo Spinsante, ha 20 anni e vive ad Ancora. E’ molto giovane ma vive e lavora come produttore musicale. Il suo nome deriva da un suo brano inedito rilasciato e intitolato proprio “Baltimora”. Alle Audizioni di X Factor 15 ha portato un suo pezzo inedito, “Colore“. Ha convinto tutti i giudici che gli hanno dato 4 Sì.

La fase successiva dei Bootcamp ha visto anche l’ufficialità del suo giudice, Hell Raton. In quell’occasione ha interpretato un altro suo inedito, Altro. Nella canzone racconta di quello a cui pensa di notte, prima di addormentarsi. E’ rimasto colpito dal pezzo che ha portato nel secondo step del percorso.

Ultima fase quella degli Home Visit dove, per la prima volta, ha portato una cover. Il brano scelto è “La ballata della moda” di Tenco.

In occasione del suo primo vlog per Sky, ecco le prime dichiarazioni.

“Baltimora perché è il titolo della prima canzone che ho pubblicato, una canzone molto importante per me. Sono una persona super tranquilla, espansiva, super aperta e ho voglia di fare musica, odia non fare nulla, la trovo terrificante. Apprezzo quasi ogni genere musicale, tranne metal che non è per me. Ho iniziato a scrivere e comporre musica alle superiori. Ho cominciato a prendere basi di canzoni che mi piacevano e a riscrivere testi in maniera terrificante (ride). E’ un onore e occasione essere concorrente di X Factor 2021. La quantità di persone con cui mi posso interfacciare ora non l’avrei avuta in nessun altro modo o veicolo. Il primo live mi dà un’ansia terribile. Alle audizioni non avevo ansia perché non mi creo aspettative, volevo vedere dove potevo arrivare. Quanto Hell Raton mi ha scelto ero combattuto: non me l’aspettavo per niente e ti colpiscono emozioni positive e negative. Ero gasatissimo ma si creano poi aspettative e tante persone ti vedono….”