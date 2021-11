Baltimora è il brano inedito che ha dato ispirazione al cantante per chiamarsi proprio così, nel suo percorso musicale. Lui è un componente del team di Hell Raton e ha presentato il pezzo durante il quinto live show di X Factor 2021.

Ecco qualche informazione sull’artista, raccontate proprio da lui poco prima di partecipare ai Live Show:

“Baltimora perché è il titolo della prima canzone che ho pubblicato, una canzone molto importante per me. Sono una persona super tranquilla, espansiva, super aperta e ho voglia di fare musica, odia non fare nulla, la trovo terrificante. Apprezzo quasi ogni genere musicale, tranne metal che non è per me. Ho iniziato a scrivere e comporre musica alle superiori. Ho cominciato a prendere basi di canzoni che mi piacevano e a riscrivere testi in maniera terrificante (ride). E’ un onore e occasione essere concorrente di X Factor 2021. La quantità di persone con cui mi posso interfacciare ora non l’avrei avuta in nessun altro modo o veicolo. Il primo live mi dà un’ansia terribile. Alle audizioni non avevo ansia perché non mi creo aspettative, volevo vedere dove potevo arrivare. Quanto Hell Raton mi ha scelto ero combattuto: non me l’aspettavo per niente e ti colpiscono emozioni positive e negative. Ero gasatissimo ma si creano poi aspettative e tante persone ti vedono….”