Ballo Ballo è il film in onda questa sera, su Rai 1, dalle 21.25 circa. Un chiaro e affettuoso omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021. La conduttrice e showgirl verrà ricordata a quasi due mesi dalla sua morte, con una pellicola che celebra proprio la discografia dell’artista.

Ballo ballo, film su Rai 1, trama

Ecco la trama di “Ballo ballo”, il film in onda questa sera su Rai 1.

Maria è una ragazza spagnola che, dopo aver lasciato il suo fidanzato sull’altare a Roma, decide di tornare nella sua terra natìa. All’aeroporto di Madrid, quasi per caso, inizia a lavorare come hostess di terra. Per riconsegnare una valigia a un passeggero, si ritrova all’interno di uno studio televisivo dove la ragazza riesce a coronare il suo sogno entrando nel corpo di ballo di un noto programma televisivo. Tutto sarà accompagnato dalle canzoni di Raffaella Carrà. Nel cast Ingrid García Jonsson, Verónica Echegui, Natalia Millán, Pedro Casablanc.

Proprio la pellicola ha fatto nascere l’idea di un musical, in preparazione e pronto a debuttare nel 2022. A dare l’annuncio ufficiale è stata Valeria Arzenton, già fondatrice del gruppo Zed Live che ha spiegato come è nato il tutto:

Questo progetto avrebbe dovuto essere una celebrazione vivente e non purtroppo un ricordo postumo. A Natale scorso fui folgorata dal film ‘Ballo Ballo’ perché la storia è bella, una favola senza tempo e mostra la forza delle passioni, capaci di creare vere e proprie rivoluzioni. Oggi più che mai sentiamo il peso e l’onore di rappresentare un’opera musical che dovrà celebrare per generazioni e generazioni la musica e la vitalità di Raffaella Carrà

Il musical non andrà in scena solo in Italia ma, in contemporanea, in diversi Paesi del mondo, portando in scena la storia e i successi evergreen di Raffaella Carrà, un po’ come avvenuto nella recente pellicola spagnola “Explota Explota“, da noi diventata “Ballo ballo”.