Ballerine e guantoni è il titolo dell’inedito inciso da Wax durante il suo percorso ad Amici 2023. Il giovane cantante, scelto da Arisa per la sua squadra, ha collaborato con Dardust per il brano, partendo da un ‘beat’ assegnato dal produttore alla classe. Durante la puntata del talent show trasmessa domenica 8 gennaio, l’autore ha scelto il pezzo di Wax da produrre. Qui sotto potete ascoltare la canzone e leggere il testo.

Ballerine e guantoni, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare, in streaming, Ballerine Guantoni di Wax. Cliccando qui, invece, la video esibizione ad Amici 22.

Nel brano, c’è il dualismo tra i guantoni da pugile e il sogno di danzare, di calcare i teatri più importanti, come metafora dell’anima che si solleva durante il ballo.

Wax, Ballerine e guantoni, Testo canzone

Sasa prova il microfono al mio concerto

Mi immagino danzare

tra i teatri e gli spettacoli più grandi

far parlare la mia anima sui palchi

con un paio di scarpette sollevarmi

Ma sono ancora un pugile

che combatte per non sentirsi più inutile

con le mani sto grattando via la ruggine

un animale che fa soldi per discutere

Voglio due scarpette non guantoni da boxe

non voglio stare fermo ballerò ballerò

finche i piedi non bruciano io mi muoverò

finche i piedi non bruciano io mi muoverò

balla!

Balla balla balla le ballerine

balla balla balla per respirare

balla balla balla le ballerine

balla balla balla per respirare

ba ba ba ba balla balla balla con me

dove gli occhi non arrivano

ba ba ba ba balla balla balla con me

ora mi sento piu libero

Voglio cambiare subito, subito un po

il mio avversario è uno è ‘la vita che ho’

non voglio stare male ballerò ballerò

finche’ i piedi non bruciano io mi muoverò

Finche i piedi non bruciano io mi muoverò

finche i piedi non bruciano io mi muoverò

balla!!!

balla balla balla le ballerine

balla balla balla per respirare

balla balla balla le ballerine

balla balla balla per respirare

Ba ba ba ba balla balla balla con me

dove gli occhi non arrivano

ba ba ba ba balla balla balla con me

ora mi sento piu libero

Balla

perche non c’è piu nessuno

ho un teatro nella testa

spero che nessuno compri il biglietto

E l’amore ancora non ce lho

sono tutto rotto prenderò lo scotch

sfogherò la rabbia ma non di nascosto

elegante muoverò il mio corpo

balla!!!

balla balla balla le ballerine

balla balla balla per respirare

balla balla balla le ballerine

balla balla balla per respirare

ba ba ba ba balla balla balla con me