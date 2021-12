Bad vibes è il titolo dell’inedito presentato da Aisha nella puntata di Amici 2021 andata in onda domenica 12 dicembre. La cantante ha interpretato il brano a poche ore dal rilascio ufficiale nelle piattaforme streaming e per il download.

Aisha, Bad vibes, Ascolta la canzone

Bad vibes, Significato canzone

Il brano è una presa di distanza dalle “bad vibes”, un invito a liberarsi dai pesi, dalle costrizioni e da qualcosa (o qualcuno) che non ci permette di vivere con positività e leggerezza (“Io non so come fai a vivere con quelle tue vibes, pensiero zen non ho più pare perché vivo ooh, pensiero zen trovo l’uscita lascio indietro il panico”)

Bad vibes, video esibizione ad Amici 2021

Aisha, Bad vibes, Testo canzone

Cammini lentamente tipo lunedì

qua non c’è nessuno tipo martedì

odio quelle robe di mercoledì

li tieni chiusi gli occhi quando dormi?

Una ruota che non gira

sembri proprio

una molla che non tira

automobile senza più benzina

scollati di dosso che mi porti sfiga

Tu sei una settimana senza weekend

ho la testa che gira e con l’aria che tira

Io non voglio più bad vibes, cercando di vedere tipo upside down

bella festa peccato che la musica non suoni più

test drive ho fatto un giro ed ora non ci salgo più

meglio poco che nada vado fuori di strada

Cambio mood mood non mi caccio nei guai

tipo come Marty McFly

io non so come fai a vivere con quelle tue vibes

pensiero zen non ho più pare perché vivo ooh

pensiero zen trovo l’uscita lascio indietro il panico

Tu sei una settimana senza weekend

ho la testa che gira e con l’aria che tira

Io non voglio più bad vibes, cercando di vedere tipo upside down

bella festa peccato che la musica non suoni più

uuh test drive ho fatto un giro ed ora non ci salgo più

meglio poco che nada vado fuori di strada

Io lo faccio, ti giuro, di nuovo, io ti giuro non ci perdo mai

metto fine a ‘sto stupido gioco mi allontano da quelle tue vibes

e rimanere a testa in giù restando con le mani in mano

vorrei solamente prendere un aereo e andàrmene un po’ più lontano

io non voglio più bad vibes, cercando di vedere tipo upside down

bella festa peccato che la musica non suoni più

uuh test drive ho fatto un giro ed ora non ci salgo più

meglio poco che nada vado fuori di strada