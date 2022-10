Bad Romance è una canzone di Lady Gaga pubblicata a ottobre 2009. Si tratta di uno dei pezzi più popolari della cantante e solo nel 2010 ha venduto circa 9.7 milioni di copie, diventando il secondo singolo più venduto a livello globale di quell’anno, dietro a Tik Tok di Kesha. Nel 2014 è arrivata a 10 milioni di copie digitali solo negli Stati Uniti, diventando il primo singolo nella storia di un’artista femminile a ricevere il “Digital Diamond Award” dalla RIAA. In tutto il mondo, le copie sono più di 12 milioni.

Il video musicale di “Bad Romance”, diretto da Francis Lawrence, mostra Lady Gaga rapita e drogata da top model che la vendono alla mafia russa per schiavitù sessuale. Il video finisce quando Gaga immola l’uomo che l’ha comprata. Ha ottenuto il plauso della critica per la sua moda, coreografia, costumi e simbolismo. Ha vinto 7 MTV Video Music Awards, incluso Video of the Year. Ha ricevuto il Grammy Award per il miglior video musicale.

Bad Romance, Significato e ascolta la canzone

Gaga ha affermato che la tratta di esseri umani nel video è una metafora del trattamento delle donne da parte dell’industria musicale come una “merce”. Nel libro Lady Gaga: Behind the Fame, Emily Herbert ha confrontato il tema alla base del video e il tema di The Fame Monster: il rapporto di Gaga con la fama. Herbert ha scritto: “Era questo il prezzo che Gaga ha dovuto pagare per la fama che desiderava così tanto? Si sentiva come se avesse dovuto prostituirsi in qualche modo? I temi erano tutti basati su sesso, decadenza e corruzione; alcol e anche le sigarette, il più grande no-no della società del ventunesimo secolo, erano presenti, e quindi implicitamente … le droghe.

Qui potete vedere il video ufficiale e ascoltare la canzone.

Lady Gaga, Bad Romance, Testo canzone

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

Caught in a bad romance

Rah, rah-ah-ah-ah

Roma, roma-ma

Gaga, ooh-la-la

Want your bad romance

Rah, rah-ah-ah-ah

Roma, roma-ma

Gaga, ooh-la-la

Want your bad romance

I want your ugly, I want your disease

I want your everything as long as it’s free

I want your love

Love, love, love, I want your love (hey)

I want your drama, the touch of your hand (hey)

I want your leather-studded kiss in the sand

I want your love

Love, love, love, I want your love (love, love, love)

(I want your love)

You know that I want you

And you know that I need you

I want it bad, your bad romance

I want your love, and I want your revenge

You and me could write a bad romance (oh-oh-oh-oh-oh)

I want your love and all your lover’s revenge

You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

Caught in a bad romance

Rah, rah-ah-ah-ah

Roma, roma-ma

Gaga, ooh-la-la

Want your bad romance

I want your horror, I want your design

‘Cause you’re a criminal as long as you’re mine

I want your love

Love, love, love, I want your love

I want your psycho, your vertigo shtick (hey)

Want you in my rear window, baby, you’re sick

I want your love

Love, love, love, I want your love (love, love, love)

(I want your love)

You know that I want you

And you know that I need you (‘cause I’m a free bitch, baby)

I want it bad, your bad romance

I want your love, and I want your revenge

You and me could write a bad romance (oh-oh-oh-oh-oh)

I want your love and all your lover’s revenge

You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

Caught in a bad romance

Rah, rah-ah-ah-ah

Roma, roma-ma

Gaga, ooh-la-la

Want your bad romance

Rah, rah-ah-ah-ah

Roma, roma-ma

Gaga, ooh-la-la

Want your bad romance

Walk, walk, fashion baby

Work it, move that bitch crazy

Walk, walk, fashion baby

Work it, move that bitch crazy

Walk, walk, fashion baby

Work it, move that bitch crazy

Walk, walk, passion baby

Work it, I’m a free bitch, baby

I want your love, and I want your revenge

I want your love, I don’t wanna be friends

J’veux ton amour, et je veux ta revanche

J’veux ton amour, I don’t wanna be friends (oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh)

No, I don’t wanna be friends (oh-oh-oh, caught in a bad romance)

I don’t wanna be friends (oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh)

Want your bad romance (oh-oh-oh)

Caught in a bad romance

Want your bad romance

I want your love, and I want your revenge

You and me could write a bad romance (oh-oh-oh-oh-oh)

I want your love and all your lover’s revenge

You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

(Want your bad romance)

Caught in a bad romance

(Want your bad romance)

Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

(Want your bad romance)

Caught in a bad romance

Rah, rah-ah-ah-ah

Roma, roma-ma

Gaga, ooh-la-la

Want your bad romance

Lady Gaga, Bad Romance, Traduzione canzone

Oh – oh oh oh oh oh oh oh

Coinvolti in una relazione malsana

Oh – oh oh oh oh oh oh oh

Coinvolti in una relazione malsana

Rah-rah-ah!

Roma-roma-mamaa!

Ga ga ohh la la!

voglio la tua relazione tossica

Rah-rah-ah!

Roma-roma-mamaa!

Ga ga ohh la la!

voglio la tua relazione malsana

Voglio la tua bruttezza

Voglio la tua malattia

Voglio il tuo tutto

fino a quando è gratis

Voglio il tuo amore

(amore, amore, voglio il tuo amore)

Voglio il tuo dramma

il tocco delle tue mani

voglio i tuoi baci di pelle borchiata sulla sabbia

Voglio il tuo amore

amore amore amore

Voglio il tuo amore

(amore, amore, voglio il tuo amore)

lo sai che ti voglio

E sai che ho bisogno di te

La voglio maledettamente, la tua relazione malsana

Voglio il tuo amore e

voglio la tua vendetta

tu ed io potremmo scrivere un pessimo romanzo

Oh oh oh oh

Voglio il tuo amore e

la vendetta di tutti i tuoi amanti

tu ed io potremmo scrivere un pessimo romanzo

Oh – oh oh oh oh oh oh oh

Coinvolti in una relazione malsana

Oh – oh oh oh oh oh oh oh

Coinvolti in una relazione malsana

Rah-rah-ah!

Roma-roma-mamaa!

Ga ga ohh la la!

voglio la tua relazione tossica

Voglio il tuo orrore

voglio il tuo stile

perché sei un criminale

Fino a quando sei mio

Voglio il tuo amore

Amore amore amore voglio il tuo amore

voglio la tua follia

le tue vertigini

ti voglio nella mia finestra sul cortile

tesoro, tu sei malato

Voglio il tuo amore

amore amore amore

Voglio il tuo amore

(amore, amore, voglio il tuo amore)

lo sai che ti voglio

(perché sono una putt*na libera, tesoro!)

E sai che ho bisogno di te

lo voglio cattivo, amore cattivo

Voglio il tuo amore e

voglio la tua vendetta

tu ed io potremmo scrivere un cattivo romanzo

oh oh oh

Voglio il tuo amore e

la vendetta di tutti i tuoi amanti

tu ed io potremmo scrivere un cattivo romanzo

Oh – oh oh oh oh oh oh oh

Coinvolti in una relazione malsana

Oh – oh oh oh oh oh oh oh

Coinvolti in una relazione malsana

Rah-rah-ah!

Roma-roma-mamaa!

Ga ga ohh la la!

voglio la tua relazione malsana

Rah-rah-ah!

Roma-roma-mamaa!

Ga ga ohh la la!

voglio la tua relazione malsana

cammina cammina fashion baby

lavoraci

Muovi questa pazza p*ttana

cammina cammina fashion baby

lavoraci

Muovi questa pazza p*ttana

cammina cammina fashion baby

lavoraci

Muovi questa pazza p*ttana

cammina cammina fashion baby

lavoraci

sono una p*ttana strana, tesoro

Voglio il tuo amore e

voglio la tua vendetta

Voglio il tuo amore

Non voglio che siamo amici

Voglio il tuo amore

E voglio la tua vendetta

voglio il tuo amore

Non voglio che siamo amici

oh oh oh

Non voglio che siamo amici

(catturati in un cattivo romanzo)

Non voglio che siamo amici

oh oh oh

voglio la tua relazione malsana

(catturati in una relazione malsana)

Voglio il tuo cattivo racconto!

Voglio il tuo amore e

voglio la tua vendetta

tu ed io potremmo scrivere un pessimo romanzo

oh oh oh

Voglio il tuo amore e

la vendetta di tutti i tuoi amanti

tu ed io potremmo scrivere un pessimo romanzo

oh oh oh oooh oh oh oohh oh

voglio la tua relazione malsana

(catturati in un cattivo romanzo)

voglio la tua relazione malsana

oh oh oh oooh oh oh oohh oh

voglio la tua relazione malsana

(catturati in un cattivo romanzo)

Rah-rah-ah!

Roma-roma-mamaa!

Ga ga ohh la la!

voglio la tua relazione malsana