Fulminacci è tornato con “Infinito +1”, il suo nuovo album fuori ovunque. Ad anticipare il disco è stato il singolo “Baciami Baciami”.

All’interno dell’artista ci sono sempre state due anime: una eccezionalmente sensibile e un’altra impareggiabilmente ironica. Negli anni non ha mai smesso di stupire, le sue canzoni sono passate da ballad senza tempo a brani dissacranti che raccontano la società che ci circonda con uno stile unico: il suo.

Tutto questo trova in “Infinito +1” la sua massima espressione. “Tutto inutile”, “Ragù”, “Simile” e “Filippo Leroy”, i singoli che hanno anticipato l’uscita del disco, hanno mostrato la capacità di Fulminacci di giocare con i generi, offrendo però sempre un punto di vista coerente, in un approccio autentico al racconto della vita.

Fulminacci, Baciami baciami, Significato, Ascolta la canzone

Clicca qui per vedere il visual video di “Baciami baciami”.

Fulminacci, Baciami baciami, Testo della canzone

Alla fine dei conti viviamo cercando

Un po’ d’ombra nel giorno più lungo dell’anno, oh

Un motivo per essere tristi ogni tanto

Una scusa per non guardare dove stiamo cadendo

Ma c’è una parte di noi

Lasciata a metà, che non se ne va

Nemmeno se la confondi

Con tutta la noia e non ti ricordi

Che siamo soltanto

Ombre cinesi sul soffitto

E buonanotte non so dirlo

E allora baciami, baciami piano piano

Su questo treno che parte e che va lontano

E se il tuo cuore costa come Milano

Ne prendo un minuto e il resto vediamo

E allora baciami, buttami sul divano

E vaffanculo a chi non dice: “Ti amo”

E se il mio cuore applaude come uno stadio

Resisto ancora un minuto e il resto vediamo

Alla fine se siamo felici è per sbaglio

Mentre passano i giorni, che freddo e che caldo fa

È la forza che riempie le buste di vento

Che mi tiene quaggiù con te

Fin dal primo momento

Ma c’è una parte di noi

Lasciata a metà, che non se ne va

Nemmeno se la confondi

Con tutta la noia e non ti ricordi

Che stiamo sul letto

E ti addormenti e resto sveglio

È mezzanotte e non sto zitto

E allora baciami, baciami piano piano

Su questo treno che parte e che va lontano

E se il tuo cuore costa come Milano

Ne prendo un minuto e il resto vediamo

E allora baciami, buttami sul divano

E vaffanculo a chi non dice: “Ti amo”

E se il mio cuore applaude come uno stadio

Resisto ancora un minuto e il resto vediamo

[Bridge]

Ma c’è una parte di te

Che non conoscerò mai

Come la moon dei Pink Floyd

Come la faccia che fai

Ad occhi chiusi se mi baci e ti scordi dove eravamo

Su questo treno che parte, che va lontano

E se il tuo cuore costa come Milano

Ne prendo un minuto e il resto vediamo

E allora baciami, buttami sul divano

E vaffanculo a chi non dice: “Ti amo”

E se il mio cuore applaude come uno stadio

Resisto ancora un minuto e il resto vediamo

Ancora un minuto e il resto vediamo