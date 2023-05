Dopo l’esordio con “Delinquente”, Baby Gang ha pubblicato il suo nuovo album, questa volta intitolato “Innocente” e disponibile dal 26 maggio 2023 in streaming per Atlantic/Warner Music Italy. Il progetto è disponibile anche in formato CD album nelle versioni standard e autografato, prossimamente in uscita anche nella versione in vinile standard e autografato.

Il disco “INNOCENTE” ospita al suo interno importanti collaborazioni con grandi artisti della scena italiana: Guè, Emis Killa, Rondodasosa, Baby K, Ghali e Lazza a cui vanno ad unirsi anche la stella francese Lacrim e il rapper albanese Elai.

Nell’album, che potete ascoltare in streaming a seguire, sono presenti 14 nuovi brani pronti per consolidare il successo di uno fra i rapper più interessanti degli ultimi anni: una varietà di produzioni (2nd Roof, Drillionaire, FT Kings, Arena Ettore e Bobo, curatore artistico di tutto il progetto) sondano sonorità differenti e ricche di influenze che sottolineano le molteplici appartenenze culturali di BABY GANG, dove il rapper di Lecco gioca con la propria versatilità anche linguistica. Un disco in cassa dritta, mix di ispirazioni francesi, trap, dembow e molti altri ritmi fra influenze Latin e Arab che si mescolano fra loro.

All’interno canzoni che diventano racconti personali condivisi con il suo pubblico. L’ora d’aria diventa un ritornello, la frustrazione degli errori una punchline, i sentimenti fanno capolino tra i brani lasciando uno spiraglio di normalità fra i crudi racconti del rapper. Il tutto rende il progetto una sorta di ‘concept album’.

Baby Gang, Innocente, tracklist album

Di seguito la tracklist di “INNOCENTE”, in uscita il 26 maggio 2023.

CELLA 4

NAPOLETANO

QUE LO KE

TONY MONTANA feat. Guè

GUSTAVO feat. Lacrim

BARRIO

COME MAI feat. Emis Killa

MAMA AFRICA feat. Rondodasosa

AMIGO feat. Elai

FREESTYLE 2

PUSSY

REGGAETON feat. Baby K

TIFFANY feat. Ghali

RESTARE feat. Lazza

Qui sopra potete vedere la cover dell’album “Innocente” che segue la pubblicazione del disco d’esordio “Delinquente”, progetto d’esordio certificato ORO pubblicato nel 2021, e gli ep “EP1” e “EP2” – entrambi certificati ORO.