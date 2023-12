Baby Gang ha annunciato il suo primo concerto al Forum di Assago a Milano, in programma il 6 maggio 2024. Il live è stato presentato come ‘un grande show in cui porterà per la prima volta su un palco così prestigioso la sua energia, la sua capacità unica di connettersi con il pubblico e i suoi testi taglienti che hanno guadagnato il plauso internazionale’

Si tratta del primo live in un forum dell’artista che, a soli 22 anni, ha oltre 6,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, conta oltre 2,2 milioni di follower su Instagram e 1,5 milioni di iscritti al canale Youtube.

I fan potranno finalmente assistere a un concerto che si preannuncia un’esperienza immersiva, con i successi più noti e le tracce più recenti, che rifletterà la crescente influenza di Baby Gang nel panorama musicale attuale.

Un evento straordinario arricchito da una produzione innovativa e sorprese speciali che renderanno la serata del 6 maggio indimenticabile.

Del resto il titolo del suo live assicura qualcosa di epocale, visto la scelta di intitolarlo “La fine del mondo“.

Biglietti per il concerto di Baby Gang al Forum di Assago a Milano

Le prevendite sono disponibili su TicketOne e Ticketmaster (clicca qui). Il concerto è prodotto da Trident Music.

Chi è Baby Gang

Baby Gang è il nome d’arte di Zaccaria Mouhib è nato a Lecco il 26 giugno 2001 da genitori immigrati, originari del Marocco. A soli undici anni lascia la famiglia per non gravare sulla difficile situazione economica. Cresce sulla strada senza un posto sicuro in cui dormire e senza delle figure di riferimento lo porta a mettersi talvolta contro la Legge, finché scopre di avere una voce che non viene ignorata, grazie alla musica.

Il suo primo brano “Street”, pubblicato su YouTube a 17 anni, raggiunge un successo inaspettato. Baby Gang inizia a credere nelle sue capacità artistiche, grazie anche all’aiuto di don Claudio Burgio dell’associazione Kayros, e comincia una nuova fase della sua vita.

Ha all’attivo due ep, “EP1” (2021) e “EP2” (2022), e due album “Delinquente” (2021) e “Innocente” (2023) tutti e 4 certificati Oro. “Innocente” è uscito con la nuova etichetta da lui fondata No Parla Tanto Records / Warner Music Italy. In meno di tre anni ha collezionato 2 Platino (“Lei” e “Paradiso artificiale”) e 15 Oro.

Tra le sue hit più conosciute anche “Casablanca” del 2021 con 40 milioni di visualizzazioni su YouTube e 68 milioni di ascolti su Spotify e “Mentalité” del 2022 con 77 milioni di views su YouTube e 87 milioni di stream su Spotify, entrato nella Viral di Spotify di oltre 15 Paesi.

Negli ultimi tempi, Baby Gang è stato condannato a 5 anni e 2 mesi per una sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville a Milano (con lui Simba La Rue e altri membri della crew) e a 4 anni e 10 mesi con l’accusa di rapina, dopo alcuni avvenimenti accaduti tra il centro città e il nord di Milano.

In questo momento, in attesa dell’appello, sta scontando le condanne ai domiciliari e il concerto del 6 maggio sarebbe realizzabile con un permesso speciale legato a motivazioni di lavoro.