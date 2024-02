“Sono felice perché l’ho fatta bene, per me può dire quello che gli pare” commenta Ayle dopo l’esibizione di Amici 23 in onda domenica 11 febbraio su Canale 5.

“Ho cercato di fare bene ma sono finito comunque ottavo, non è il mio posto” si è lamentato il ragazzo, dopo essere tornato a sedere. Una volta in casetta, chiede di parlare con la redazione:

“Ho preso una decisione e vorrei parlare” annuncia dopo aver chiesto di parlare con la redazione. Incontra Anna Pettinelli:

“Non c’entra oggi, né come è andata, ma io devo andarmene. Faccio questa scelta a malincuore. Credo che tu mi avresti portato al serale, però so che perdo una grande opportunità ma ho bisogno di stare bene dentro. Quello che è successo oggi mi ha fatto felice, anche il pezzo, non mi sento di uscire come uno che ha avuto paura ma come uno che vuole riguardare se stesso e la sua testa. So che tu mi capirai”.

Anna Pettinelli ammette che non si aspettava questa scelta, perché Ayle ha reagito. Lui però ripete la sua convinzione:

“Io ce la posso fare, che sia qui o che sia fuori, ho bisogno di andarmene, di uscire. Non sono presuntuoso ma un artista particolare. Penso di aver bisogno di uscire e di esprimermi fuori da qui. Sento che il percorso, per me, deve finire qui. Non si basa sulle classifiche, sarei superficiale. Da un lato mi ha risollevato nella vita, questo posto, ma ora sento che non ho più le forze per andare avanti e continuare qui. Mi son chiesto molte volte se voglio questo posto al serale ma a me non cambia niente…”

La sua insegnante non è convinta della sue affermazioni. Poi continuano a parlare a lungo tempo prima di prendere una decisione definitiva. E Anna Pettinelli lo mette di fronte ad una scelta finale:

“Vado”. Il giovane torna in casetta e fa la valigia. La scuola lo accompagna con un’auto a casa sua a Livorno e, poi, una volta arrivato a casa, chieste di poter ritornare a scuola. Al momento non è stato reso nota la decisione della produzione e della scuola.

Decisione durata un paio d’ore, insomma.