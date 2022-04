Atto di Fede, il nuovo progetto con musiche e testi di Renato Zero

Renato Zero sta per tornare, e non soltanto con gli esclusivi concerti annunciati nei giorni scorsi alla fine di settembre al Circo Massimo di Roma. L’artista più istrionico e discusso della musica italiana è tornaro a sfoggiare tutto il proprio talento, non che ci fosse bisogno di ulteriori conferme, con un ambizioso progetto editoriale dal titolo Atto Di Fede, un omaggio alla musica sacra che combina musiche e testi dello stesso Renato Zero con le voci e i pensieri dei grandi intellettuali italiani.

Cos’è Atto Di Fede?

Atto Di Fede è un libro con doppio CD contenente 19 brani inediti di musica sacra scritti e composti da Renato Zero e arrangiati e orchestrati dal Maestro Adriano Pennino (in coda anche Ave Maria in una versione del tutto nuova e sorprendente) per altrettanti testi, pensieri e riflessioni degli Apostoli della Comunicazione:

Alessandro Baricco

Luca Bottura

Pietrangelo Buttafuco

Sergio Castellitto

Aldo Cazzullo

Lella Costa

Domenico De Masi

Oscar Farinetti

Antonio Gnoli

Don Antonio Mazzi

Clemente J. Mimun

Giovanni Soldini

Marco Travaglio

Mario Tronti

Walter Veltroni

Le voci narranti, invece, sono quelle di Oscar Farinetti, Pino Insegno, Giuliana Lojodice, Marco Travaglio, Luca Ward e dello stesso Renato Zero.

Atto di Fede, la tracklist del nuovo progetto di Renato Zero

Questa la tracklist ufficiale di Atto Di Fede:

Benvenuti (Interpretata da Renato Zero) Bella diversità (Interpretata da Renato Zero La parola è carità (Interpretata da Renato Zero) Il mondo dei giusti (Interpretata da Giacomo Voli) Gioventù liberata (Interpretata da Renato Zero) L’anima che ti sostiene (Interpretata da Renato Zero) Luce (Interpretata da Renato Zero e Giacomo Voli) Migrazioni (Interpretata da Renato Zero) Assenze (Interpretata da Giacomo Voli) Il miracolo è donna (Interpretata da Renato Zero) La regola eterna (Interpretata da Renato Zero) Oltre la vita (Interpretata da Renato Zero) L’abbandono (Interpretata da Renato Zero) Sono lontani gli abbracci (Interpretata da Renato Zero) Padre mio (Interpretata da Lorenzo Licitra e Manuele Murè) Angeli qui (Interpretata da Lorenzo Licitra) Parla con Dio (Interpretata da Renato Zero) L’alba del perdono (Interpretata da Renato Zero) Grazie Signore (Interpretata da Renato Zero) Benvenuti (Interpretata da Renato Zero e Giacomo Voli) Ave Maria (Interpretata da Renato Zero)

Atto di Fede, la presentazione del progetto