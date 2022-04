Renato Zero è pronto, finalmente a a festeggiare i suoi 70 anni, con una serie di concerti rimandati, da anni, a causa della pandemia legata al Covid-19. Ma, adesso che finalmente le possibilità per tornare ai concerti e alla musica live sembrano esserci, ecco arrivare l’atteso annuncio. Il cantante si esibirà il 23, 24, 25 e 30 settembre 2022 al Circo Massimo a Roma con “Zerosettanta“, la grande festa per celebrare il suo compleanno, rinviato al 2022. Era il 30 settembre 2020, infatti, quando il cantautore compiva gli anni. Ma adesso ci siamo…

Potete cliccare su RenatoZero.com o qui per l’acquisto dei biglietti, disponibili dall’11 aprile 2022

Zerosettanta

La nostra imperdibile festa.

Per la prima volta al Circo Massimo!

23, 24, 25 e 30 settembre 2022

Biglietti disponibili dall’11 aprile su renatozero.com e vivaticket.it

Zerosettanta La nostra imperdibile festa.Per la prima volta al Circo Massimo!23, 24, 25 e 30 settembre 2022Biglietti disponibili dall’11 aprile su renatozero.com e vivaticket.it Posted by Renato Zero on Wednesday, April 6, 2022

Zerosettanta è anche il titolo del trentaduesimo album in studio di Renato Zero pubblicato nel 2020.

Durante l’ultima tappa del suo tour, Zero il folle, a fine gennaio 2020, Renato Zero rivelò al pubblico di volere festeggiare i suoi 70 anni con un grande concerto nella sua amatissima Roma. Poi, purtroppo, quello che sappiamo bene: l’arrivo del Covid-19 in Italia e in tutto il mondo con lo stop forzato a tutti i live e concerti. A quel punto, Renato Zero annulla l’evento previsto e si mette al lavoro su nuove canzoni. Ne esce il progetto “Zerosettanta” che conta ben 39 pezzi inediti e ben tre dischi totali. Tre date di rilascio diverse: 30 settembre, 30 ottobre e 27 novembre 2020. Si parte dal VolumeTre, fino all’Uno, come il consueto conto alla rovescia nei suoi concerti.

Ai tempi, Renato Zero raccontò: