E’ uscito oggi l’Ep “Twerking Beach” di Elettra Lamborghini che include anche la traccia “Aspetta e spera“, inserita oggi nella playlist “New Music Friday” (oltre alla hit Pistolero).

Nel brano, Elettra Lamborghini racconta di una passione in cui è la donna a decidere e ad avere il potere. Per lei è solo un’avventura, non è in balia di scelte da parte dell’uomo (“Una notte, una sola, Tu non dire una parola, Non la voglio un’altra storia, Non sono tipa che si innamora, ora”). Nessuna storia, niente spazio per sentimenti.

Qui sotto audio e testo della canzone.

[Intro]

Elettra

Elettra Lamborghini

[Strofa 1]

Baby, è quasi mattina

Guardiamo il Sole sorgere sulla riva

Non ti dico il mio nome, chiamami “chica”

Non puoi spararmi al cuore se sbagli mira

Baby con te o senza te

Ballo lo stesso, non passa nada

Questo weekend solo io e te

Ma al tuo risveglio sarò già andata

[Bridge]

Una notte, una sola

Tu non dire una parola

Non la voglio un’altra storia

Non sono tipa che si innamora, ora

[Ritornello 1]

Ma quale angelo, aspetta e spera

Io posso amarti solo per stasera

Sono cattiva ma sono sincera

Ah, ah, ah, ah

Una mano arriva, tocame

Musica latina, io con te

Voglio andare a tempo con il tuo corazòn

Tu baciami adesso e poi “adios”

Baby con te o senza te

Ballo lo stesso, non passa nada

Baby sta a te, vuoi solo me

Ma non ho tempo, fuori è mañana

[Bridge]

Una notte, una sola

Tu non dire una parola

Non la voglio un’altra storia

Non sono tipa che si innamora, ora

[Ritornello 2]

Ma quale angelo, aspetta e spera

Io posso amarti solo per stasera

Sono cattiva ma sono sincera

Ah, ah, ah, ah

Una mano arriva, tocame

Musica latina, io con te

Voglio andare a tempo con il tuo corazòn

Tu baciami adesso e poi “adios”

[Bridge]

Una notte, una sola

Tu non dire una parola

Non la voglio un’altra storia

Non sono tipa che si innamora, ora

[Ritornello 3]

Ma quale angelo, aspetta e spera

Io posso amarti solo per stasera

Sono cattiva ma sono sincera

Ah, ah, ah, ah

Una mano arriva, tocame

(Elettra)

Musica latina, io con te

(Elettra Lamborghini)